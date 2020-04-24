شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تخترق المقاومة – تحليل - 24-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكّد سعر الفضة اختراق مستوى 15.08 بعد إغلاق الشمعة اليومية فوقه، ليتجه نحو تحقيق مكاسب متوقعة خلال الجلسات القادمة، بانتظار زيارة مستوى 16.00 كمحطة رئيسية تالية.
مؤشر ستوكاستيك يقترب من مناطق التشبع في البيع ليدعم التوقعات الإيجابية، مع الانتباه إلى أن كسر 15.08 سيوقف السيناريو الإيجابي ويجبر السعر على الانخفاض من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 15.00 والمقاومة 15.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر الفضة تخترق المقاومة – تحليل - 24-04-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.