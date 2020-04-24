شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تخترق المقاومة – تحليل - 24-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكّد سعر الفضة اختراق مستوى 15.08 بعد إغلاق الشمعة اليومية فوقه، ليتجه نحو تحقيق مكاسب متوقعة خلال الجلسات القادمة، بانتظار زيارة مستوى 16.00 كمحطة رئيسية تالية.

مؤشر ستوكاستيك يقترب من مناطق التشبع في البيع ليدعم التوقعات الإيجابية، مع الانتباه إلى أن كسر 15.08 سيوقف السيناريو الإيجابي ويجبر السعر على الانخفاض من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 15.00 والمقاومة 15.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد