الاقتصاد

الذهب يقترب من الهدف – تحليل - 24-04-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب ميلاً هابطاً مع افتتاح اليوم بعد الاقتراب من هدفنا الأول 1747.43، حيث يتأثر السعر بسلبية مؤشر ستوكاستيك، بينما يواصل المتوسط المتحرك 50 تقديم الدعم الإيجابي للسعر، لنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، والذي تبدأ أهدافه بتجاوز المستوى المذكور للاندفاع نحو 1780.00 كهدف رئيسي تالي.

 

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن الفشل بتحقيق الاختراق المطلوب سيشكّل قمة منخفضة ستشير إلى توجه السعر لإجراء مزيد من التصحيح الهابط لمهاجمة مستوى 1678.45 وفتح الطريق أمام زيارة مستوى 1635.80 كمحطة تصحيحية تالية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1700.00 والمقاومة 1750.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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