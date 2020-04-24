شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يختبر الدعم – تحليل - 24-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي كسراً قوياً لدعم القناة اللحظية الصاعدة ليختبر الدعم المحورية 1.4015 بشكل مباشر، مع ملاحظة أن هذا المستوى صمد أمام الانخفاض القوي، ليدفع السعر للارتداد صعوداً في إشارة للتوجه لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، بانتظار زيارة مستوى 1.4264 مبدئياً.
لذلك، نحن نتوقع أن نشهد تداولات إيجابية اليوم، واختراق 1.4110 سيسهّل مهمة السعر بتحقيق الهدف المذكور، مع الإشارة إلى أن مؤشر ستوكاستيك يدعم التوقعات الإيجابية، والتي ستبقى قائمة ما لم يتم كسر مستوى 1.4015 والثبات دونه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.4015 والمقاومة 1.4270
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يختبر الدعم – تحليل - 24-04-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.