شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يختبر الدعم – تحليل - 24-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي كسراً قوياً لدعم القناة اللحظية الصاعدة ليختبر الدعم المحورية 1.4015 بشكل مباشر، مع ملاحظة أن هذا المستوى صمد أمام الانخفاض القوي، ليدفع السعر للارتداد صعوداً في إشارة للتوجه لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، بانتظار زيارة مستوى 1.4264 مبدئياً.

لذلك، نحن نتوقع أن نشهد تداولات إيجابية اليوم، واختراق 1.4110 سيسهّل مهمة السعر بتحقيق الهدف المذكور، مع الإشارة إلى أن مؤشر ستوكاستيك يدعم التوقعات الإيجابية، والتي ستبقى قائمة ما لم يتم كسر مستوى 1.4015 والثبات دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.4015 والمقاومة 1.4270

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد