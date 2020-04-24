شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يحصل على إغلاق سلبي جديد – تحليل - 24-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الدولار مقابل الين من إغلاق تداولات يوم أمس دون 107.68، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارة تقاطع سلبي ننتظر أن تساهم بدفع السعر للانخفاض خلال الجلسات القادمة، حيث يتواجد هدفنا التالي عند 106.44.
بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق مستوى 108.25 سيدفع السعر للتحول نحو الارتفاع على المدى اللحظي لاختبار مستوى 109.22 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 106.80 والمقاومة 108.30
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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