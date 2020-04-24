الجنيه الإسترليني يعيد الاختبار – تحليل - 24-04-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار عملية إعادة اختبار لخط الرقبة المكسور لنموذج القمة المزدوجة عند 1.2410 ويحافظ على ثباته دونه، ليبقى التأثير السلبي لهذا النموذج فعالاً، حيث يلتقي المتوسط المتحرك 50 مع هذه المقاومة ليضيف مزيد من القوة إليها، بانتظار استئناف التداولات السلبية خلال الجلسات القادمة.
وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط مرجحاً على المدى اللحظي والقصير، وكسر 1.2304 سيؤكد فتح الطريق أمام التوجه نحو 1.2093 كمحطة رئيسية تالية، مع التذكير بأن اختراق 1.2410 سيقود السعر لبدء محاولات تعافي تستهدف اختبار مستوى 1.2515 مبدئياً.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2220 والمقاومة 1.2410
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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