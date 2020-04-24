شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يستمر بالانخفاض – تحليل - 24-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار مزيد من الميل الهابط ليقترب تدريجياً من هدفنا الأول المنتظر عند 1.0700، ويستمر بالتحرك داخل القناة الهابطة التي تظهر بالرسم البياني، والتي تدعم فرص امتداد الموجة الهابطة لتصل إلى 1.0640 الذي يمثّل محطتنا الرئيسية التالية.
وبالتالي، سيبقى الاتجاه الهابط قائماً ومرجحاً خلال الجلسات القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن الثبات دون 1.0840 مهم لتحقيق الأهداف المقترحة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0640 والمقاومة 1.0840
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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