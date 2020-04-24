شكرا لقرائتكم خبر عن 7000 وظيفة.. ضحية فيروس كورونا في «بوينج ماكس 737» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلقت أسهم «بوينج»، في جلسة يوم الأربعاء، على تراجع 1.36% عند 134.97 دولار، ما يضع قيمة الشركة السوقية عند 76.15 مليار دولار، أي أقل من ثلث القيمة التي كانت في مطلع مارس/‏‏ آذار 2019، قبيل منع طائرات «737 ماكس» من التحليق.

وتنوي شركة صناعة الطائرات الأمريكية تقليص عدد موظفيها العاملين في وحدة الطيران المدني بنسبة 10% للحدّ من التكاليف، في خضمّ أزمة يواجهها القطاع جرّاء تفشي فيروس كورونا، وفق ما أفاد مصدران مطلّعان لوكالة فرانس برس.

وستطال عمليات خفض عدد الموظفين وحدة تصنيع طراز «737 ماكس» الممنوعة من التحليق، وكذلك وحدتي تصنيع طرازي 787 و777. وسيطال اقتطاع الوظائف ما يصل إلى 7000 عامل، علماً بأن عدد موظفي الشركة يتخطى 160 ألفاً حول العالم، بينهم 70 ألفاً في ولاية واشنطن. علماً بأن طراز 787 يتم إنتاجه جزئياً في كارولاينا الجنوبية.

الاستئناف البطيء للإنتاج

يأتي ذلك غداة الاستئناف البطيء للإنتاج في منشأة باجيت، في واشنطن، حيث فرضت تدابير للصحة العامة على الموظفين.

ويريد الرئيس التنفيذي للشركة، ديفيد كالهون، الانتهاء من مشروع خفض عدد الموظفين قبل انخراط «بوينج» في مفاوضات معقّدة مع وزارة الخزانة للحصول على دعم فيدرالي.

وكانت «بوينج» طالبت الإدارة الأمريكية بتخصيص 60 مليار دولار لدعم القطاع المتضرر بشدة من أزمة كورونا.

وتلحظ خطة المساعدة الفيدرالية التي أقرّت أواخر مارس/‏‏ آذار 17 مليار دولار «لبوينج». لكنّ الحكومة تشترط عدم صرف الشركات أي موظف بعد منح المساعدة الفيدرالية.

إنهاء طوعي للخدمة

وقال متحدث باسم الشركة التي من المقرّر أن تجري مفاوضات مع الحكومة حول مساعدة فيدرالية، إن «بوينج» تعرض برنامج «إنهاء طوعي للخدمة»، لكنّه لم يؤكد عدد الوظائف التي ستلغى.

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وأوضح المتحدث أن العمال الذين سيقبلون بعرض الإنهاء الطوعي لخدماتهم سيتلقون حزمة مخصّصات في إطار البرنامج الذي «يهدف إلى خفض حجم قوتنا العاملة طوعياً، والأهمّ، تقليص القرارات المستقبلية التي تتعلّق بالقوة العاملة إلى حدّها الأدنى».

وتتواصل متاعب الشركة منذ الجدل الذي أحاط طراز «737 ماكس» والضبابية حول موعد عودة طائرات هذا الطراز للتحليق، وقد ألغت عدة شركات طيران طلبيات شراء هذا الطراز وسط معاناة كبرى في قطاع الطيران، جراء الشلل شبه التام في الرحلات الجوية على خلفية القيود المفروضة لاحتواء الوباء.

إفلاس شركات طيران

وألغت شركة «أفالون» لتأجير الطائرات طلبية شراء 75 طائرة من طراز «737 ماكس»، كما ألغى مصرف التنمية الصيني طلبية شراء 29 طائرة منه.

كذلك تحوم شكوك حول مصير طلبية لشركة الطيران النرويجية لشراء 92 طائرة من طراز «ماكس»، وخمس طائرات من طراز 787 بعد إفلاس أربع شركات تابعة لها.

وقال المتحدث «لا شك في أن قطاع الطيران سيختلف كثيراً بعد أن نتعافى من هذه الجائحة».

وكشف المصدران أن «بوينج» قد تقيل المدير المسؤول عن تطوير طراز «ماكس»، وأن القرار قد يتأخر إعلانه إلى ما بعد نشر الشركة نتائجها الفصلية في 29 إبريل/‏‏ نيسان.

دعوى قضائية

إلى ذلك، رفعت شركة «ألافكو» hgكويتية دعوى قضائية ضد «بوينج» تطالبها بدفع 336 مليون دولار، تتهمها فيها بأنها رفضت، من دون وجه حق إعادة مبالغ مدفوعة مقدماً لطلبية باتت ملغاة لشراء 40 طائرة «737 ماكس». رُفعت الدعوى، يوم الأربعاء، في المحكمة الاتحادية بولاية شيكاغو الأمريكية. واتهمت فيها «ألافكو» لتمويل شراء وتأجير الطائرات «بوينج» بانتهاك العقد باحتفاظها بالمدفوعات، بالرغم من عدم تمكنها من تسليم الطائرات، أو وضع جدول معدل لتسليمها. وقالت «ألافكو» إنها ألغت الطلبية في 6 مارس/‏‏ آذار، بعدما أخفقت «بوينج» في تسليم تسع طائرات في الموعد المحدد. وأضافت أن «بوينج» عارضت شكواها بأن المشاكل تصل إلى «تأخير غير مبرر»، ما من شأنه تبرير إعادة المدفوعات. ولم ترد «بوينج» بعد على طلبات «رويترز» للتعليق.