«الأونكتاد»: التزامات الدول النامية قد تصل إلى 3.4 تريليون دولار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

أكد مؤتمر التجارة والتنمية (الأونكتاد) التابع للأمم المتحدة في تقرير حديث له ينشره، اليوم الخميس، أن إجمالي قيمة الالتزامات التي يتعين على الدول النامية تسديدها للجهات الدائنة في العامين الجاري والمقبل من الممكن أن ترتفع لتصل إلى مستوى يتراوح من 2.6 إلى 3.4 تريليون دولار.

ودعا إلى المزيد من التضامن الدولي في مواجهة التحديات الصعبة التي تواجهها اقتصادات الدول النامية في ظل تبعات كوفيد- 19 وتدابير العزل للحماية من انتشار الفيروس. وطالب بتشكيل لجنة عمل دولية مسؤولة عن متابعة برامج الدعم المالي للاقتصادات النامية.

وقال التقرير: إن الأونكتاد دعا في السابق إلى حشد 2.5 تريليون دولار لمساعدة الدول النامية ومحدودة الدخل على مواجهة التبعات الحادة للجائحة، لافتاً إلى أن هذه الدول كانت تواجه تحديات صعبة حتى قبل الأزمة.

وأكد الأمين العام للأونكتاد موكيسا كيتوي، أنه يتعين على المجتمع الدولي، اتخاذ تدابير عاجلة لرفع الضغوط المالية الحادة التي تفرضها تسديدات الالتزامات المالية عن هذه الدول، ليمكنها العمل على مواجهة الفيروس والحد من انتشاره.

الجدير بالذكر أن الأزمة تسببت بهروب الكثير من الاستثمارات الخارجية المباشرة بمئات المليارات من الدولارات من الاقتصادات النامية التي تواجه كذلك تراجعاً كبيراً في التحويلات من الخارج ما يزيد من صعوبة الأزمة بالنسبة لها ويحد من أدواتها لمساعدة شعوبها في مواجهة الأزمة التي عصفت بملايين الوظائف.

وجدد المطالبات بتجميد واسع النطاق يشمل جميع الأطراف الدائنة للدول الأقل دخلاً ومتوسطة الدخل بما يساعدها على تحرير سيولة تمكنها من دعم اقتصاداتها ورفع الإنفاق على المتطلبات الأساسية وعلى رأسها الرعاية الصحية في هذه المرحلة الصعبة.