«تنظيم الاتصالات» تبرز أدوار الإماراتيات في اليوم العالمي للعاملات في تكنولوجيا المعلومات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أقامت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات جلسة بعنوان (نقل تجربة التدريب في الاتحاد الدولي للاتصالات)، بالتزامن مع اليوم العالمي للنساء العاملات في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي يأتي في هذا العام تحت عنوان (توسيع الآفاق وتغيير السلوكات).

وعكست الجلسة تجربة المهندسات الإماراتيات: أمل القاسم، وشيماء الحفيتي، وآمنة الشامسي، خلال البرنامج التدريبي في الاتحاد الدولي للاتصالات الذي امتد على مدار أربعة أشهر، بهدف تمكين المرأة الإماراتية في قطاع الاتصالات، وإعداد الصف الثاني من القادة في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.

وقال حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة: لقد أولت الإمارات، وبتوجيهات القيادة، تمكين المرأة أولوية قصوى، إيماناً بالدور المحوري الذي تلعبه المرأة الإماراتية في دفع عملية التنمية والنهضة التي تشهدها الدولة على كل الصعد، واليوم، نرى المرأة في دولتنا الحبيبة تعمل بفاعلية ونشاط في مختلف القطاعات، لتساهم في تحقيق رؤى الدولة، وأهدافها المستقبلية، ونحن في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات نعتز ونفتخر بالدور الكبير الذي أدته المرأة الإماراتية في هذا القطاع، وكانت عاملاً حاسماً في المكتسبات التي حققتها الدولة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وخلال الجلسة، أشارت المهندسة أمل القاسم مهندسة برمجيات في مركز الإبداع الرقمي، إلى الفوائد الكبيرة التي جنتها من مشاركتها في البرنامج التدريبي في الاتحاد الدولي للاتصالات، حيث قالت: لقد عوملنا خلال البرنامج كموظفات في الاتحاد، حيث كانت لدينا بطاقة وظيفية، ومدير مباشر، وخلال البرنامج عشنا تجربة العمل في القطاعين الحكومي، والخاص، في الوقت نفسه، وقد عكست هذه التجربة قدرة المرأة الإماراتية على العمل في مختلف القطاعات التقنية، ومنها قطاع الاتصالات، وقد استطعنا، أنا وزميلاتي، خلال هذا البرنامج أن نعكس الصورة الحقيقية للمرأة الإماراتية الناجحة، كما ساهمنا في تعريف المحيطين بنا بالثقافة الإماراتية العريقة.

وقالت المهندسة شيماء الحفيتي، مهندسة شبكات: بدأت علاقتي مع الاتحاد الدولي للاتصالات منذ انضمامي للهيئة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ثقة الدولة، والهيئة، بالكوادر النسائية والشابة، وقد اكتسبت من خلال هذا البرنامج العديد من الخبرات الخاصة بالمشاركة في المحافل الدولية، حيث اكتسبت مهارة التعامل مع مختلف الجنسيات، والخبرات، والأعمار، وعززت مهارات الذكاء العاطفي، وكيفية استيعاب ردود الأفعال خلال اتخاذ القرارات.

وقالت المهندسة آمنة الشامسي، اختصاصي تنظيم الربط البيني: كانت تجربة رائعة اختبرنا فيها العمل في بيئة مختلفة تماماً عن بيئة العمل في الهيئة، تعرفنا من خلالها إلى موظفين من جميع أنحاء العالم، واستفدنا من تجارب الآخرين، وعاداتهم، وتقاليدهم، كما استفدنا من تجارب الموظفين بحكم سنوات خبرتهم الطويلة، وخضنا تجربة التحضير والعمل خلف الكواليس للاجتماعات والمؤتمرات العالمية. كما اطلعنا على نمط إدارة الاجتماعات، والديمقراطية في اتخاذ القرارات بالإجماع، وتنظيم عملية أخذ الرأي للتوصل لقرارات مبنية على موافقة جميع الدول الأعضاء. وأشكر حكومتنا، وإدارة الهيئة، على دعم المرأة في شتى القطاعات، ولاسيما في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وأنصح جميع الفتيات باقتناص الفرص وتحدي الظروف لخوض التجارب المختلفة في هذه الحياة.