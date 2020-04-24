شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "أمازون" يحقق إغلاقاً قياسياً جديداً موسعاً القيمة السوقية للشركة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "أمازون دوت كوم" خلال تعاملات الخميس وأغلق الجلسة عند اعلى مستوياته القياسية على الإطلاق، وذلك ما يعني توسيع القيمة السوقية لشركة التجارة الإلكترونية.



وبموجب ارتفاع جلسة الخميس، عزز سهم "أمازون" مكاسبه منذ بداية عام 2020 وحتى نهاية التعاملات إلى أكثر من 30%.

Advertisements



وعلى أثر ذلك، زادت القيمة السوقية لـ"أمازون دوت كوم" تواجدها أعلى حاجز التريليون دولار مسجلة 1.2 تريليون دولار وسط توقعات ببلوغ مستوى 1.4 تريليون دولار قريباً.



وتعد "أمازون" من الشركات القليلة حول العالم التي استفادت كثيرا من ازمة فيروس "كورونا" حيث انتعشت وتيرة التجارة الإلكترونية والمشتريات عبر الإنترنت مع بقاء الملايين حول العالم في منازلهم خشية الإصابة بالمرض، وهذا ما دفع الشركة الأمريكية لإعلان خطة لتوظيف 100 ألف شخص.



وفي ختام تعاملات الخميس، ارتفع سهم "أمازون دوت كوم" بنسبة 1.5% إلى 2399.4 دولار، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 2424.2 دولار وأقل سعر عند 2382.08 دولار.