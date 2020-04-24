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شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "زوم" يقفز بأكثر من 12% بفعل زيادة قوية في استخدام التطبيق والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "زوم" خلال تعاملات الخميس بشكل قوي مع انتعاش الطلب على استخدام تطبيق المؤتمرات عبر الفيديو على مستوى العالم.
وصرح المدير التنفيذي للشركة "إريك يوان" بأن تطبيق عقد المؤتمرات عبر الفيديو جذب أكثر من 300 مليون شخص حول العالم يومياً.
وأضاف "يوان" بأن عدد مستخدمي التطبيق قفز بنسبة 50% في الحادي والعشرين من أبريل نيسان من 200 مليون مستخدم في بداية الشهر الجاري.
يأتي ذلك في الوقت الذي يعمل فيه الملايين من منازلهم نتيجة تفشي فيروس كورونا في مختلف الدول والقيود المفروضة.
وأشاد البعض بخدمات تطبيق "زوم" لعقد المؤتمرات، لكن هناك ناقوس خطر تحدث عن خبراء تقنيين بشأن ما يشكله التطبيق من مخاطر على الخصوصية والأمان الإلكتروني.
وفي ختام جلسة الخميس، قفز سهم "زوم" بنسبة 12.5% إلى 169.1 دولار، وسجل أعلى سعر في التعاملات عند 169.7 دولار بينما سجل أقل سعر عند 163.4 دولار.
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