شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تتخلى عن معظم مكاسبها وتغلق الجلسة على تباين رغم تعافي النفط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام جلسة الخميس حيث ارتفع "داو جونز" على نحو طفيف بينما استقر كل من "ناسداك" و"إس أند بي 500"، وذلك على الرغم من استمرار تعافي النفط.



وكانت وزارة العمل الأمريكية قد أعلنت ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة في البلاد بنحو 26.45 مليون طلب خلال خمس أسابيع، وهو ما يعني محو الـ22.44 مليون وظيفة التي أضافها الاقتصاد الأكبر في العالم منذ عام 2009.



يأتي ذلك مع زيادة عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الأسبوع الماضي بنحو 4.427 مليون طلب مقارنة بتوقعات بإضافة 4.350 مليون طلب.



وكشفت بيانات أيضا انكماش نشاط الصناعات التحويلية في أمريكا إلى 36.9 نقطة في الشهر الجاري وهبوط القطاع الخدمي إلى 27 نقطة هذا الشهر، وهو المستوى الأدنى على الإطلاق.



ووافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة على مشروع قانون يخصص حزمة تمويل بنحو 484 مليار دولار لدعم الشركات الصغيرة والمستشفيات في مواجهة تداعيات "كورونا".

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وفي سوق الخام، ارتفع سعر "ويست تكساس" بنسبة 19.7% وأغلق عند 16.50 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 18.2 دولار وأقل سعر عند 13.3 دولار.



وصعد "برنت" بنسبة 4.7% مغلقا عند 21.33 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 23.2 دولار وأقل سعر عند 20.07 دولار.



وفي ختام الجلسة، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.1% (ما يعادل 39 نقطة) إلى 23515 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 23885 نقطة وأقل مستوى عند 23483 نقطة.



واستقر "ناسداك" عند 8494 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 8635 نقطة وأقل مستوى عند 8475 نقطة.



واننخفض "إس أند بي 500" بنقطة واحدة مستقرا عند 2798 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 2845 نقطة وأقل مستوى عند 2794 نقطة.