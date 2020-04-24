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شكرا لقرائتكم خبر عن عقود الصويا تغلق على ارتفاع مدعومة بالتفاؤل حيال الصادرات والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الصويا خلال تعاملات الخميس متعافية من الخسائر التي تعرضت لها السلع الزراعية في الآونة الأخيرة بالتزامن مع انهيار أسعار النفط.
وتلقت الصويا دعما الخميس من عمليات تصيد الصفقات وتغطية البيع مما توازن مع المبيعات المكثفة التي تعرضت لها السلعة الزراعية بفعل مخاوف فيروس "كوفيد - 19" المستجد.
ونتيجة للهبوط الحاد في أسعار الصويا، اعرب محللون عن تفاؤلهم حيال تسبب ذلك في تعزيز الطلب بقوة عليها للشراء بتكلفة متدنية.
ويتوقع البعض استعداد الحكومة الصينية للتدخل بشراء أكثر من 30 مليون طن من المحاصيل الزراعية لتخزينها في إطار الجهود للحماية من تعطل ونقص الإمدادات الغذائية التي يتسبب فيها فيروس "كورونا".
وأوضحت مصادر لوكالة "رويترز" بأن الصين تخطط لإضافة عشرة ملايين طن من الصويا وعشرين مليون طن من الذرة ومليون طن من القطن لاحتياطياتها الاستراتيجية.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار الصويا عقود تسليم مايو/أيار بنسبة 0.6% وأغلقت عند 8.39 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 8.48 دولار وأقل سعر عند 8.33 دولار.
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