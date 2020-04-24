شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزي»: توظيف 30 ملياراً من تسهيلات «سيولة التحفيز» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” أكد المصرف المركزي، أن البنوك العاملة في الإمارات وشركات التمويل تواصل وبشكل جيد تنفيذ خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة لدعم الأفراد وشركات القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتأثرة بتداعيات تفشي وباء «كوفيد-19».

ورحب «المركزي» في بيان، بالتطورات الإيجابية؛ حيث تضاعفت نسبة استخدام البنوك للتمويل الممنوح لها خلال أسبوع واحد لتصل حتى 60% أي ما يعادل توظيف 30 مليار درهم من تسهيلات السيولة البالغة قيمتها ال50 مليار درهم.

وقال بيان «المركزي»: «حرصاً منا على حماية الأفراد ودعمهم وضمان استمرارية أعمال شركات القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتأثرة، يواصل المصرف المركزي توجيه البنوك وشركات التمويل بتطبيق الأنظمة والإرشادات التفصيلية التي يصدرها ضمن خطة الدعم الاقتصادي؛ للتأكد من مشاركتها الفاعلة واستخدامها للتمويل بشكل كامل واتخاذها خطوات سريعة ليعود بالنفع على العملاء المتضررين».

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