شكرا لقرائتكم خبر عن عمليات شراء على «القياديات» تدفع الأسهم للمنطقة الخضراء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

واصلت أسواق الأسهم صعودها للجلسة الثانية على التوالي، وسط عمليات شراء طالت الأغلبية العظمى من الأسهم، خاصة القياديات في قطاعات البنوك والعقار والاستثمار، ليغلب اللون الأخضر على إغلاق سوق دبي الذي ارتفع 1.54%، وسوق أبوظبي 1.9%.

وركز المستثمرون تداولاتهم على الأسهم في قطاعات البنوك والعقار بشكل خاص، لتصل السيولة الكلية في السوقين إلى 552.4 مليون درهم، بتداول 580.5 مليون سهم، نفذت في 9111 صفقة، فيما شهد سوق دبي المالي 318 مليون درهم، بتداول 485.7 مليون سهم، وشهد سوق أبوظبي 324.4 مليون درهم، بتداول 94.8 مليون سهم.

سوق دبي

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 1.54%، مضيفاً 28.8 نقطة مكاسب ليغلق عند مستوى 1891 نقطة.وارتفع المؤشر القطاعي لأسهم العقار 2.5%، وسط صعود قوي لأسهم شركات إعمار التي استحوذت على 41% من سيولة التداولات حيث واصل سهم «إعمار للتطوير» صعوده القوي للجلسة الثانية على التوالي، بعدما ارتفع 6.43% إلى 2.15 درهم. وارتفع «إعمار مولز» 6.25% إلى 1.19 درهم، و«إعمار العقارية» 1.24% إلى 2.45 درهم.

وارتفع «داماك» 3.06% إلى 0.571 درهم، و«ديار» 177%، و«الاتحاد العقارية» 1%.

وصعد مؤشر البنوك ملامساً 1%، مع ارتفاع «دبي الإسلامي» 1.2% إلى 3.36 درهم، بتداول 25.3 مليون درهم، و«الإمارات دبي الوطني» 1% إلى 8.1 درهم، بتداول 14.6 مليون، و«مصرف عجمان» 1.75% ، و«أملاك» 0.95%، و«جي إف إتش» 0.77% .

وارتفع مؤشر الاستثمار 1.1%، مع ارتفاع «دبي للاستثمار» 0.9% إلى 1.12 درهم، و«شعاع كابيتال» 0.87% ، و«سوق دبي المالي» 1.97% .

وغلب اللون الأخضر على قطاع الخدمات الذي ارتفع 5.5%، مع ارتفاع «تبريد» 6.5% إلى 2.13 درهم، و«أمانات» 4.2% إلى 0.698 درهم.

وقفز مؤشر السلع 12%، مع صعود قوي لسهم «دي إكس بي إنترتينمنتس» 13% ليغلق عند 0.156 درهم.

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وارتفع مؤشر النقل 2.85%، مع صعود جماعي لأسهم القطاع، وعلى رأسها «أرامكس» الذي زاد سعره 3.67% إلى 2.82 درهم، بعد أن شهدت أسهم الشركة تداولات بنحو 18.7 مليون درهم، كما ارتفع «العربية للطيران» 1.9% إلى 1.07 درهم.وتراجع سهم الإمارات للاتصالات المتكاملة، «دو»، 3.2% إلى 5.43 درهم.

سوق أبوظبي

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 1.9%، مضيفاً 76 نقطة مكاسب ليغلق عند 4063 نقطة.

وصعد قطاع البنوك 2.43% مقدماً الدعم الأكبر للسوق، وسط ارتفاع «أبوظبي الأول» 2.75% ليغلق عند 11.2 درهم، و«أبوظبي التجاري» 4.5% إلى 4.42 درهم،، كما ارتفع «بنك الشارقة» 1.7% إلى 0.6 درهم، و«الشارقة الإسلامي» 0.96% إلى 1.05 درهم.

وارتفع الاستثمار والخدمات المالية 1.77%، بعدما ارتفع سهم «العالمية القابضة» 2.23% إلى 22 درهماً، بتداول 6.6 مليون درهم، و«إشراق للاستثمار» 3.77% إلى 0.248 درهم، فيما تراجع «الواحة» 1.28% إلى 0.77 درهم.

وارتفع قطاع العقار بنسبة 5%، بعدما ارتفع سهم «الدار العقارية» 5.33% إلى 1.58 درهم، بتداول 36.6 مليون درهم، و«رأس الخيمة العقارية» 2.06% .وارتفع قطاع الاتصالات 0.5%، مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة نفسها تقريباً إلى 15.18 درهم.

وارتفع قطاع الطاقة 3.1%، وسط صعود قوي لسهم «دانة غاز» بنسبة 6.5% إلى 0.706 درهم.تداولات المستثمرين

وتباينت توجهات المستثمرين في السوقين، حيث سجل الأجانب غير العرب، محصلة بيع في دبي ب1.9مليون درهم، ومحصلة شراء في أبوظبي بنحو 0.7 مليون درهم، فيما بلغ إجمالي مشترياتهم نحو 148.8 مليون درهم، فيما بلغت مبيعاتهم نحو 150 مليون درهم.

واتجه الخليجيون للشراء، مسجلين صافي استثمار كمحصلة شراء بنحو 15 مليون درهم.

وسجل المستثمرون المواطنون محصلة بيعية بنحو 11.9 مليون درهم، نتيجة لمشتريات بقيمة 312.3 مليون درهم، ومبيعات بقيمة 324.3 مليون درهم.

وتباينت توجهات العرب في السوقين، بعدما سجلوا محصلة بيع في أبوظبي ب 3 ملايين درهم، ومحصلة شراء في دبي بنحو مليون درهم.كما تباينت توجهات المؤسسات في السوقين بعدما اتجهت نحو الشراء في سوق دبي ب 14.3 مليون درهم، فيما اتجهت نحو البيع في سوق أبوظبي بنحو 18.2 مليون درهم.