متابعة الخليج 365 - ابوظبي - *صادقت الجمعية العمومية لشركة «بلدكو» و«ميثاق للتأمين التكافلي» على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن العام الماضي.

* أقرت الجمعية العمومية لشركة «دار التمويل» توزيع أرباح نقدية بنسبة 1.91% بإجمالي 5.77 ملايين درهم عن 2019.

* أعلنت «إشراق للاستثمار» عن شراء 500 ألف سهم من أسهمها في جلسة أمس بسعر 0.248 درهم، من خلال الوسيط «شعاع للأوراق المالية»، ليتبقى 209.7 مليون درهم بحسب موافقة هيئة الأوراق المالية.

* يجتمع مجلس إدارة أبوظبي الوطنية للتأمين «أدنيك» في 30 إبريل الجاري للنظر في نتائج الربع الأول.

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* قالت شركة دانة غاز، إنها تخطط لاستخدام عائدات بيع أصولها في مصر، في حال إتمامها، لسداد صكوكها.

* وأضافت الشركة في بيان لها على سوق أبوظبي للأوراق المالية، أنها ستقوم بالإفصاح بشكل رسمي عن أي مستجدات بخصوص المراجعة الاستراتيجية التي تجريها.

* أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية إدراج برنامج السندات العالمية متوسطة الآجال الصادرة عن إمارة أبوظبي بقيمة 7 مليارات دولار اعتباراً من الأحد المقبل.

* وأوضح السوق في تعميم أمس، أن السندات من 3 فئات، الأول بقيمة ملياري دولار بفائدة ثابته 2.5% تستحق 16 إبريل 2025، والثانية بقيمة ملياري دولار بفائدة ثابته 3.125% تستحق 16 إبريل 2030، والثالثة بقيمة 3 مليارات دولار بفائدة ثابته 3.875% تستحق 16 إبريل 2050.

* يجتمع مجلس إدارة «يونيكاي للأغذية» في 26 إبريل الجاري إلكترونياً لانتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبه.