الأسهم العالمية تستجيب للمحفزات وتواصل مسار الصعود

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسواق الأسهم الأمريكية أمس الخميس، مع تراجع طلبات إعانة البطالة للأسبوع الثالث على التوالي، مثيرة الآمال في أن تكون سوق العمل قد تجاوزت أشد تداعيات جائحة فيروس كورونا. وصعدت المؤشرات الرئيسية داو جونز وستاندرد اند بورز وناسداك بأكثر من 1.3%.

وبلغ عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة رقماً قياسياً قدره 26 مليوناً خلال الأسابيع الخمسة الماضية، ما يؤكد أن جميع الوظائف التي تم توفيرها خلال أطول ازدهار للتوظيف في التاريخ الأمريكي تعرضت للمحو في نحو شهر مع تضرر الاقتصاد من فيروس كورونا المستجد.

قالت وزارة العمل الأمريكية إن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة بلغ 4.427 مليون شخص الأسبوع الماضي، انخفاضاً من رقم معدل بلغ 5.237 مليون قبل أسبوع. وكان متوسط التوقعات في استطلاع للرأي أجرته رويترز لخبراء اقتصاد لانخفاض إلى 4.2 مليون الأسبوع الماضي، على الرغم من أن التقديرات تراوحت ارتفاعاً إلى 5.5 مليون.

وتصل البيانات الأحدث بطلبات إعانة البطالة التراكمية إلى ما يزيد على 26 مليون طلب منذ الأسبوع المنتهي في 21 مارس/‏ آذار، بما يمثل نحو 16% من قوة العمل. وخلق الاقتصاد 22 مليون وظيفة خلال ازدهار التوظيف الذي بدأ في سبتمبر/‏ أيلول 2010 وانتهى على نحو مفاجئ في فبراير/‏ شباط من العام الجاري.

وعلى الرغم من أن طلبات إعانة البطالة تظل مرتفعة جداً، فإن بيانات الأسبوع الماضي تمثل انخفاضاً للأسبوع الثالث على التوالي، ما يثير الآمال بأن الأسوأ ربما انتهى. ويبدو أن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية بلغت الذروة عند مستوى قياسي قدره 6.867 مليون في الأسبوع المنتهي في 28 مارس/‏ آذار.

المؤشرات الأوروبية

وارتفعت المؤشرات الأوروبية الرئيسية، رغم ما أظهره مؤشر مديري المشتريات IHS Markit، من انهيار في أنشطة الأعمال في منطقة اليورو، مسجلاً مستوى قياسياً آخر خلال شهر إبريل/‏ نيسان.

وقبيل الإغلاق كانت المؤشرات الرئيسية «داكس» و«فوتسي» و«كاك» مرتفعة 1.5% و1.1% و1.6% على التوالي، رغم تراجعها إلى المنطقة الحمراء في منتصف الجلسة.

وفي إشارة أخرى إلى أن جائحة الفيروس التاجي (كوفيد-19) تسبب أضراراً اقتصادية شديدة في جميع أنحاء المنطقة، هوى المؤشر الذي يقيس كلاً من صناعة الخدمات والتصنيع إلى 13.5 نقطة الشهر الماضي. وفي مارس/‏ آذار، سجل المؤشر نفسه بالفعل أكبر انخفاض شهري له على الإطلاق إلى 29.7 نقطة. ويشير الانكماش في أرقام مؤشر مديري المشتريات - الرقم أقل من 50 - إلى انخفاض محتمل في النمو الاقتصادي بشكل عام.

وسجل المؤشر الألماني 17.1 نقطة، وهو رقم قياسي منخفض، مقابل 35.0 نقطة في الشهر السابق. وكان هذا أسوأ مما توقعه المحللون.

الأسهم اليابانية

وارتفعت الأسهم اليابانية، الخميس، إذ غطى البائعون مراكزهم بعد أن انتعشت بورصة وول ستريت، الأربعاء، بفضل وعود بمزيد من الإنقاذ الحكومي الأمريكي لتخفيف الضرر الاقتصادي الناجم عن أزمة فيروس كورونا الصحية.

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وصعد المؤشر نيكاي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية 1.52% إلى 19429.44 بعد ثلاث جلسات متتالية من الخسائر. وربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.36% إلى 1425.98 نقطة.

وكانت الأسهم التي تضررت بشدة من بداية العام من بين أكبر الرابحين، بما في ذلك شركة الإعلان «دنتسو جروب» و«جيه. فرونت» للتجزئة، و«إنبكس» لتطوير النفط. وارتفعت أسهم الشركات الثلاث 6.6% و8.3% و6.1% على الترتيب.

ومن بين أسهم القيمة، ارتفعت أسهم شركات الشحن، وصعد سهم كاواساكي كيسن 5.8% وزاد سهم نيبون يوسن 5.7% وصعد سهم ميتسوي أو.إس.كيه لاينز 5.6%.

كما ارتفعت أسهم شركات معدات النقل 2.4% فيما ربح سهم هوندا موتور 3.9%.

وقفزت أيضاً أسهم بعض الشركات المرتبطة بقطاع أشباه الموصلات بعد أن ارتفعت نظيرتها الأمريكية بقوة، مع صعود مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات 5.9 في المئة، في أكبر ارتفاع في يوم واحد منذ السادس من إبريل/‏ نيسان. (وكالات)

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