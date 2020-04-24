2.3 % مكاسب أسبوعية لمؤشر أبوظبي و1.68% لسوق دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

أفلتت الأسهم المحلية من ضغوط التراجع التاريخي لأسعار النفط، محققة مكاسب أسبوعية متفاوتة بدعم من «القيادية» في البنوك والعقار والاتصالات، التي اجتذبت معظم السيولة في وقت غلب فيه الطابع الشرائي المحلي أمام تسييلات الأجانب.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة أسبوعية بلغت 1.68%، فيما صعد مؤشر سوق أبوظبي 2.35% بسيولة اقتربت من ملياري درهم، تزعمها بنكا «أبوظبي الأول»، و«دبي الإسلامي».

وعلى الرغم من التوجه نحو التسييل للأجانب (غير العرب) فإن حصتهم الأسبوعية زادت في أسهم مثل «الدار»، و«الإمارات دبي الوطني»، و«إعمار للتطوير» التي تركزت مشترياتهم عليها، في مقابل تركز مبيعاتهم على أسهم «رأس الخيمة العقارية»، و«إعمار العقارية»، و«دبي الإسلامي» في ظل استمرار عمليات تبديل المراكز الشرائية.

وسجلت السيولة الأسبوعية في الأسواق 1.9 مليار درهم، منها 1.2 مليار درهم في دبي، و738.6 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 2.1 مليار سهم، وتوزعت بواقع 1.86 مليار سهم في دبي، و290.5 مليون سهم في أبوظبي.