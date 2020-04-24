شكرا لقرائتكم خبر عن 1.4 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - 1.4 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع تاريخ النشر: 24/04/2020 استمع حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.42 مليار درهم؛ حيث شهدت الدائرة، أمس، تسجيل 449 مبايعة بقيمة 860.69 مليون درهم، منها 34 مبايعة للأراضي بقيمة 206.7 مليون درهم و415 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 653.98 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 63 مليون درهم في منطقة أم الشيف. وقد تصدرت منطقة الثنية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات؛ إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 19 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 503.19 مليون درهم منها 37 رهن أراض بقيمة 465.95 مليون درهم و30 رهن فلل وشقق بقيمة 37.25 مليون درهم.

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