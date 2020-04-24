«أوفيد» يخصص مليار دولار لمـواجهـة تداعـيات «كــورونا»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خصص مجلس إدارة صندوق «أوبك» للتنمية الدولية «أوفيد» مليار دولار لتمويل جهود التعافي من التداعيات والآثار الناجمة عن وباء فيروس كورونا المستجد في البلدان النامية، عن طريق منح قروض تمويل إلى القطاعات العامة، الخاصة والتجارية.

وأكد الدكتور عبد الحميد الخليفة، مدير عام الصندوق - في بيان صادر عن مقر الصندوق بالعاصمة النمساوية فيينا - التزام «أوفيد» بدعم الشركاء.

وقال: «نحن ندرك سعي شركائنا لتركيز الجهود والموارد لاحتواء وتخفيف آثار فيروس كورونا المستجد».

وأوضح الخليفة أن موافقة «أوفيد» بشكل سريع وفعال على اعتماد المبلغ، تعد جزءاً من مبادرة استجابة الصندوق للطوارئ، والمشاركة في الجهود العالمية لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها العالم خلال الوقت الراهن بسبب الوباء. (وام)

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