لجنة المرأة بالقطاع المصرفي تناقش مستجدات «نظام النقاط» في التوطين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

عقدت لجنة المرأة في القطاع المصرفي، أمس الخميس، اجتماعها الافتراضي الأول. وسلط الاجتماع الذي حضرته قياديات القطاع المصرفي في البنوك بالدولة، الضوء على الجهود الحالية للجنة، وبرنامج المعهد للتعلم عن بعد، كما أعلنت اللجنة العمل على دراسة «المرأة في القطاع المصرفي»، والتعرف إلى العوامل التي تساهم في تمثيل المرأة في المناصب الإدارية العليا في القطاع المصرفي

وأعلنت اللجنة عن انضمام كاميلا دابو، المدير العام لشركة آبكو العالمية في دبي، كعضو جديد ضمن مجلس إدارة اللجنة الوحيدة في اللجنة. وقالت كاميلا دابو: إن القطاع المصرفي والمالي يشهد تغيرات مستمرة، وأصبحت الرقمنة جزءاً لا يتجزأ من عملية النمو، لذا فإن الدعم الذي يقدمه معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية لصقل مهارات العاملين في القطاع المصرفي، أمر يدعو للفخر. .كما ناقشت اللجنة مستجدات نظام النقاط في التوطين المصرفي، وأكد أعضاء اللجنة أن قيادات العمل المصرفي والمالي، بما فيه من بنوك ومؤسسات التأمين والصرافة وغيرها، تدرك بحس وطني رفيع أهمية العمل بنظام النقاط في التوطين والذي تم تعديله، ومواءمة العديد من السياسيات بالنظام وفقاً لملاحظات واقتراحات المصارف والشركات بهدف نجاح النظام.. مشيرين إلى أن قيادات القطاع المصرفي والمالي تدرك حتمية رفع معدلات التوطين وفتح الباب أمام العناصر البشرية المواطنة لأخذ دورها، وتحمّل مسؤولياتها في هذا الشأن.