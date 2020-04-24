22 % ارتفاع التداولات العقارية في أبوظبي خلال الربع الأول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أعلنت دائرة البلديات والنقل عن ارتفاع قيمة التداولات العقارية في أبوظبي خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 22% لتصل إلى 19.2 مليار درهم، وذلك مقابل حوالي 15.8 مليار درهم لنفس الفترة العام الماضي.

وتوزعت هذه التداولات على حوالي 7,600 معاملة شملت كلاً من تداولات الأراضي والمباني والوحدات العقارية، وذلك مقارنة بحوالي 5085 معاملة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ويأتي الارتفاع في قيمة التداولات العقارية رغم الظروف الاستثنائية بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي، حيث قامت الدائرة بإعفاء المستثمرين من الأفراد والشركات من رسوم 34 خدمة تسجيل عقاري حتى نهاية العام 2020 الجاري، ومنها على سبيل المثال: رسوم البيع والشراء البالغة 2%، ورسم البيع على المخطط ونسبته 2% أيضاً، ورسوم تبادل الأراضي، وتسجيل رهن، وتحويل رهن، وتعديل رهن، وفك رهن.

وأشارت الدائرة في تقريرها الدوري حول مؤشرات التداولات العقارية في الإمارة إلى أن قيمة المبيعات من إجمالي التصرفات العقارية بلغت 8.7 مليار درهم تمت من خلال 3,613 معاملة، فيما تجاوزت قيمة الرهون العقارية 10.5 مليار درهم عبر 3,943 معاملة رهن.

وتوزعت المبيعات العقارية على الأراضي والمباني والوحدات، حيث استحوذت الأراضي والمباني على 56% بقيمة 4.9 مليار درهم عبر 1,224 معاملة، فيما شكلت حصة الوحدات العقارية 44% عبر مبيعات ب 3.8 مليار درهم عبر 2,389 معاملة.

وبلغ إجمالي قيمة الرهون العقارية خلال الربع الأول من العام الجاري بقيمة 10.5 مليار درهم حيث عبر 3,943 معاملة رهن، في حين استحوذت الأراضي والمباني على الغالبية العظمى من تلك الرهون بقيمة 10.3 مليار درهم، بنسبة 98% بينما شكلت حصة الوحدات العقارية من إجمالي قيمة الرهون العقارية 2% بحوالي 200 مليون درهم عبر 110 معاملات رهن.

وقال د. أديب العفيفي، المدير التنفيذي لقطاع العقارات في دائرة البلديات والنقل: يأتي هذا الارتفاع في القيمة لعمليات التداول العقاري في ظل حرص الدائرة على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة ورؤيتها الداعمة لتعزيز وتكريس مفاهيم التنمية الاقتصادية وضمان بيئة استثمارية جاذبة استناداً إلى رؤية أبوظبي 2030 وبرنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غدا 21»، وذلك عن طريق المحفزات الاقتصادية، حيث قامت الدائرة بإعفاء المستثمرين من دفع الرسوم العقارية.

وأشارت بيانات دائرة البلديات والنقل إلى أن جزيرة الريم استحوذت على القيمة الأعلى من حيث المناطق ب 2 مليار درهم، وتلتها جزيرة السعديات 1.5 مليار درهم، ومنطقة الريف 911 مليون درهم، ومن ثم جزيرة ياس 837 مليون درهم، ومدينة خليفة 259 مليون درهم، مدينة الشامخة 234 مليون درهم، فيما توزعت المبالغ الأخرى على مختلف مناطق الإمارة.