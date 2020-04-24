«موانئ أبوظبي» تؤجل استحقاق الإيجار وتوقف الغرامات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت موانئ أبوظبي، أمس الخميس، عن حزمة من المبادرات لتخفيف أعباء المتعاملين في المناطق الصناعية والاقتصادية التابعة لها وتمكينهم من مواجهة التحديات الحالية. وتتضمن المبادرة عدداً من التسهيلات المخصصة للمتعاملين الحاليين، مثل تأجيل تاريخ استحقاق الإيجار لمدة ثلاثة أشهر خلال الربع الثاني من العام، وتجميد العمل بنظام غرامات التأخير في السداد، ورسوم خدمة «توثيق». كما تضم حزمة التسهيلات

مجموعة من الإجراءات للمستثمرين الجدد مثل إلغاء رسوم طلبات التسجيل الجديدة، وتخفيض قيمة الإيجار بنسبة 25% للسنة الأولى، بالإضافة إلى توفير خدمات «توثيق»، وتسجيل عقود المساطحة، المعفية من الرسوم، مجاناً إلى جميع أصحاب الأنشطة التجارية والصناعية.

تشكل الإجراءات جزءاً من جهود موانئ أبوظبي للتخفيف من تداعيات انتشار وباء كوفيد-19 وتمكين المستثمرين والشركات من تخطي تحديات التشغيل تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة وحرصها على حماية مكتسبات أبوظبي الاقتصادية.

وأعلنت كل من وزارة الاقتصاد، وموانئ أبوظبي، عن تعاونهما في سبيل تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات، من خلال التبادل المعرفي ودعم المبادرات وتشجيع الاستثمار محلياً، وعالمياً.

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وتتضمن مجالات التعاون بين الجانبين تحسين التجارة ودعم علاقات العمل بين الإمارات العربية المتحدة، والدول الشريكة، من خلال التعاون وتقديم الدعم للبعثات التجارية في الخارج، إضافة إلى تشجيع التجارة والتصدير عن طريق تنظيم منتديات وورش عمل مشتركة، وعقد اجتماعات دورية تجمع بين قطاعات الأعمال المختلفة والشركات المصدرة في الدولة، وخارجها.

وقال عبدالله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية «إن هذا التعاون مع موانئ أبوظبي يأتي ضمن إطار استراتيجية الوزارة لتشجيع الصادرات الوطنية وتسهيل دخول صادرات الدولة إلى أسواق جديدة، وتعزيز التنسيق مع مختلف القطاعات والهيئات داخل الدولة، وخارجها»، مشيراً إلى أن زيادة تنسيق الجهود، وتكامل الأدوار مع موانئ أبوظبي من شأنه أن يعزز من قدرة الشركات المنتجة في الدولة على زيادة تنافسيتها، وتنويع أسواقها التصديرية، ويتيح لها فرصاً في بناء شراكات مستدامة مع الوجهات التجارية الحيوية في العالم.

وأشار الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي، إلى أن التعاون مع وزارة الاقتصاد يعكس التزام موانئ أبوظبي بتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية الوطنية. وقال: نحرص في موانئ أبوظبي على التعاون والتنسيق مع شركائنا القائمين على تطوير القطاع الاقتصادي في دولة الإمارات والمساهمة في حفز النشاط التجاري من خلال تمكين المصدرين، والعمل مع الشركاء الوطنيين لإرساء سبل التبادل المعرفي في القطاع، تحقيقاً لرؤية أبوظبي الاقتصادية 2030. كما يشمل إطار التعاون بين موانئ أبوظبي، ووزارة الاقتصاد، تطوير الشراكة مع المؤسسات الاتحادية، ومجلس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والبنوك المحلية، والصناديق الحكومية المحلية، ومنظمات ترويج التجارة.

ويتماشى هذا التعاون الاستراتيجي مع رؤية الإمارات العربية المتحدة لعام 2021 الرامية إلى تحقيق اقتصاد وطني تنافسي ومعرفي مبني على الابتكار، بقيادة كوادر وطنية.



تخفيف عبء تداعيات الوضع الراهن



قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي: «يشهد العالم تباطؤاً اقتصادياً نتيجة جائحة كورونا العالمية، لهذا، وتماشياً مع الجهود الكبيرة التي تقوم بها حكومتنا الرشيدة لدعم قطاع الأعمال وتحفيز الاقتصاد الوطني، بادرنا بإطلاق حزمة من المبادرات التي تخفف من عبء تداعيات الوضع الراهن على أعمال متعاملينا في المناطق الاقتصادية والصناعية ومساعدتهم على تخطي التحديات التشغيلية التي يواجهونها». وأضاف: «تحرص موانئ أبوظبي دائماً وفي كل الظروف على اتخاذ إجراءات داعمة للأعمال تساهم في تحفيز الاستثمار وتعزيز المزايا التنافسية لمتعامليها ولا تدخر وسعاً لدعمهم، والمحافظة على استمرارية ونمو أعمالهم. ونؤكد لهم التزامنا بتقديم العون في وقت الأزمات، ونحن على ثقة تامة بأننا، من خلال التعاون والوقوف صفاً واحداً، سنتمكن معاً من تخطي هذه الفترة والخروج منها أقوى».