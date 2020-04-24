شكرا لقرائتكم خبر عن «دبـي المالـي العالمـي» يصـدر قـراراً بتنظيـم العمـل خـلال طـوارئ «كورونـا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

أصدر مركز دبي المالي العالمي القرار رقم 4 لسنة 2020 الخاص بتدابير التوظيف في المركز في حالة الطوارئ. ويستمر العمل بهذا القرار طوال فترة الطوارئ ما لم يتم إلغاؤه أو تعديله بقرار منفصل.

وبدأ العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ توقيعه يوم 21 إبريل وحتى يوم 31 يوليو 2020 أو أي تاريخ لاحق يحدده رئيس المركز في قرار مستقل.

وبموجب القرار يكون لصاحب العمل، خلال فترة الطوارئ فقط، اتخاذ أي تدبير أو أكثر من تدابير الطوارئ التالية بخصوص بعض موظفيه أو بخصوص موظفيه جميعهم دون موافقة الموظف المعني بما في ذلك تخفيض ساعات العمل وإلزام الموظف بأخذ إجازة مدفوعة الأجر وإلزام الموظف بأخذ إجازة غير مدفوعة الأجر؛ وتخفيض أجر الموظف مؤقتاً وتقييد الدخول إلى مكان العمل، وذلك مع مراعاة فرض شروط ومتطلبات العمل عن بُعد والتي تشمل تطبيق وسائل لقياس مشاركة الموظف وإنتاجيته أثناء العمل عن بُعد.

ويخضع أصحاب العمل الذين يخالفون هذه القرارات لغرامة تسدد إلى سلطة مركز دبي المالي العالمي بقيمة لا تتجاوز خمسين ألف دولار.

تدابير الطوارئ

ونص القرار على أن يعطي أصحاب العمل الراغبون في تطبيق أي من تدابير الطوارئ، إشعاراً خطياً مسبقاً بمدة 5 أيام للموظف المعني باتخاذ ذلك التدبير.

وبموجب القرار لا تحتسب الإجازة المرضية التي يأخذها الموظف خلال فترة الطوارئ نتيجة لأي مما يلي من أيام الإجازات المرضية التي يستحقها: الإصابة بفيروس كورونا المستجد، على أن يتم تأكيد الإصابة بشهادة إجازة مرضية صادرة عن السلطة المختصة؛ أو الحجر الصحي على الموظف بأمر من أية سلطة مختصة بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ويكون للموظفين في هذه الحالة حق تقاضي أجورهم اليومية كاملة بنسبة 100% ولا يجوز إخضاعهم لتدابير الطوارئ التي لم تطبق عليهم قبل أخذ الإجازة المرضية.

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ونصت المادة التاسعة من القرار على أنه يجوز لأصحاب العمل خلال فترة الطوارئ تأجيل إلغاء تأشيرات الإقامة و/‏أو الكفالات للموظفين الذين يتم إنهاء خدماتهم، شريطة أن يستمر صاحب العمل بتقديم تأمين صحي أساسي للموظفين الذين تم إنهاء خدماتهم؛ وبالنسبة لأصحاب العمل في محلات البيع بالتجزئة أو في مجال الضيافة في حال كان الموظف الذي تم إنهاء خدماته يعتمد على صاحب العمل في توفير السكن له، أن يستمر صاحب العمل بتوفير السكن للموظفين الذين تم إنهاء خدماتهم. وأوضح القرار أنه لا تستحق أية مزايا أساسية و/‏أو أية حقوق أو مزايا غيرها بموجب قانون العمل للموظفين الذين تم إنهاء خدماتهم وبقوا على كفالة صاحب العمل خلال فترة الطوارئ.

خفض الراتب

وألزم القرار أصحاب العمل خلال فترة الطوارئ بالاحتفاظ بقائمة بموظفيهم الذين تم إنهاء خدماتهم؛ وبالموظفين الفائضين عن احتياجاتهم الحالية؛ وبتقديم القائمة إلى مكتب الخدمات الحكومية ويجب تحديثها من وقت لآخر لدى المكتب، من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية أو عنوان البريد الإلكتروني الذي حدده مكتب الخدمات الحكومية من وقت لآخر. يجب أن تحدد القائمة أيضاً ما إذا كان الموظفون المعنيون الذين تم إنهاء خدماتهم أو الموظفون قد وافقوا خطياً على إدراجهم على قاعدة بيانات الموظفين المتوفرين في مركز دبي المالي العالمي.

ويمكن لأصحاب العمل الراغبين بتعيين موظفين جدد خلال فترة الطوارئ البحث في قاعدة بيانات الموظفين المتوفرين في مركز دبي المالي العالمي عن مرشحين مناسبين وإبلاغ مكتب الخدمات الحكومية في حال رغبتهم بتعيين أي موظفين جدد من قاعدة بيانات الموظفين المتوفرين في مركز دبي المالي العالمي.

ونظم القرار البنود المتعلقة بالرواتب في المركز، حيث نص على أنه في حالة خفض الراتب الأساسي للموظف بعد 1مارس 2020 نتيجة لتدابير الطوارئ يتم حساب مكافأة نهاية الخدمة لذلك الموظف عن أية فترة خدمة سابقة على تاريخ بدء مشروع التأهيل طبقاً لأحكام المادة 1 من قانون العمل. وفي حال خفض الراتب الأساسي للموظف بعد 1 مارس 2020 نتيجة لتدابير الطوارئ أو بخلاف ذلك، يكون الراتب الأساسي المستخدم في حساب قيمة تحويل من مكافأة نهاية الخدمة لأغراض المادة 66 قانون العمل هو الراتب الأساسي للموظف كما في 29 فبراير 2020 خلال فترة الطوارئ.

وفي حال إنهاء خدمات أي موظف بعد 1 مارس وسداد صاحب العمل مكافأة نهاية الخدمة محسوبة على الراتب الأساسي الأقل من الراتب الأساسي للموظف كما في 29 فبراير 2020 قبل تاريخ العمل بهذا القرار، يلتزم صاحب العمل بسداد الفرق.

تقييد نسب الموظفين

ونظم القرار كذلك متطلبات الحماية الإلكترونية خلال فترة العمل عن بُعد لتجنب إساءة استخدام أصول صاحب العمل.

وبحسب القرار يجوز لأصحاب العمل جمع البيانات الشخصية للموظفين وتشمل المعلومات المتعلقة بصحتهم وسفرهم والأعراض المتعلقة بفيروس كورونا المستجد ومعالجتها ومشاركتها لأي غرض معقول يتعلق بصحة موظفيهم وسلامتهم أو لأي غرض تقتضيه أية سلطة مختصة، شريطة ألا يعالج أصحاب العمل أية معلومات تزيد على الحد اللازم بشكل معقول. وأجاز القرار لسلطة المركز حق تقييد حضور أصحاب العمل إلى المركز بما في ذلك تقييد نسب الموظفين الذي يمكنهم الحضور على مكان العمل.