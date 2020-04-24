مراكز تجارية تؤكّد لـ«الخليج» استعدادها لخدمة المتسوقين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ملحم الزبيدي وعدنان نجم ومهند داغر

كشف عمر خوري، المدير التنفيذي في «نخيل مولز»، أن المراكز التجارية التابعة للشركة على أتم الاستعداد والجهوزية لإعادة الافتتاح وتشغيل المحال فيها لاستقبال الجمهور في الوقت الذي تحدده السلطات المعنية، وضمن التعليمات والإجراءات الاحترازية المتبعة؛ لمكافحة انتشار فيروس «كورونا» المستجد؛ (كوفيد-19). وأوضح خوري، في اتصال هاتفي مع ”الخليج 365”، أن إدارة «نخيل مولز» قامت منذ وقت بتوظيف جميع الشروط والمعايير التي تحددها الإجراءات الاحترازية المتبعة والصادرة عن مختلف الدوائر والجهات الحكومية المعنية بمكافحة انتشار «كورونا» متمثلة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث.

وأشار إلى أن «نخيل مولز» لم تتلق أي إخطار عن موعد إعادة افتتاح المراكز التجارية، إلا أننا نؤكد جهوزيتنا الكاملة للبدء بتنفيذ القرار حال صدوره بكل تفاصيله؛ من حيث ساعات العمل والطاقة الاستيعابية للمتسوقين والوقت الزمني للزيارة ونسب إشغال المرافق المشتركة وعمليات التعقيم والتباعد الاجتماعي وتطبيق شروط السلامة أثناء التسوق كارتداء الكمامات والقفازات وقياس درجات الحرارة وغيرها من الإجراءات.

من جهته، قال سعود خوري، مدير إدارة المراكز التجارية في شركة الدار العقارية تعليقاً على قرار إعادة الافتتاح: «يسعدنا تطبيق قرار الحكومة الذي ينص على السماح بإعادة فتح المراكز التجارية، وتطبيق إجراءات الصحة والسلامة الاحترازية التي وردت في القرار. ومنذ بداية هذه الأزمة، كانت أولوية «الدار» هي ضمان سلامة موظفي ومستأجري وزوار مراكز التسوق التابعة لها، وكانت العديد من الإجراءات التي تم الإعلان عنها قد تم تطبيقها بالفعل منذ الأيام الأولى لتفشي الوباء. ونحن نعمل في الفترة الحالية مع شركائنا من المستأجرين لضمان أعلى معايير الصحة والسلامة لكل الموظفين والزوار؛ وإذ نتطلع إلى استقبال الزوار قريباً، فإننا نؤكد لهم أننا نبذل قصارى جهدنا لضمان الحفاظ على صحتهم وسلامتهم».

«الصحة» و«الطوارئ»: مراعاة الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية

وجهت وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، الجهات المحلية الاقتصادية بدراسة إمكانية إعادة فتح المراكز التجارية، بالتشاور مع شركائهم من القطاع الخاص مع مراعاة الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية؛ وذلك لاتخاذ القرارات اللازمة، بحسب وكالة أنباء الإمارات، وبما يلبي احتياجات الجمهور، ويصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، وبما لا يتعارض مع الصحة العامة وأمن وسلامة المجتمع.

وبالفعل بدأت دائرتا التنمية الاقتصادية في أبوظبي ودبي باتخاذ الإجراءات الضامنة؛ لإعادة افتتاح المراكز التجارية والأسواق وفقاً لمعايير محدّدة.

وربطت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي قرار إعادة الفتح بالتزام كل مركز تجاري بالمعايير المحددة في تعميمها الصادر يوم الأربعاء.

من جهتها، كشفت خطة معايير وزعتها «دائرة التنمية الاقتصادية» في دبي على شركائها في القطاع وبالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية في الإمارة عن الإعلان قريباً عن مواعيد إعادة افتتاح وتشغيل المراكز التجارية والأسواق والمحال العاملة فيها، ضمن خطة من 4 مراحل وفي إطار تطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات المتبعة؛ لمكافحة انتشار فيروس «كورونا» المستجد؛ (كوفيد-19).

وتشمل الخطة في المرحلة الأولى، إعادة افتتاح وتشغيل المراكز التجارية وفق معايير محددة لساعات العمل وتقييد فترة الزيارة بـ3 ساعات فقط إلى جانب تحديد نسبة إشغال المرافق المشتركة بألا تتجاوز 30%، والتزام التباعد الاجتماعي ومواصلة التعقيم واشتراطات ارتداء الكمامات والقفازات والدفع الإلكتروني.

وضمن المرحلة الأولى سيتم فقط فتح 25% من مواقف السيارات، بينما سيتم منع توفير خدمة صف السيارة للمتسوقين.

وأكدت الخطة استمرار تعليق عمل الوجهات الترفيهية في المراكز التجارية والسينما وصالات الألعاب وإغلاق المصليات وغرف تبديل الملابس، إلى جانب فرض إجراءات واضحة على المطاعم؛ من حيث التباعد الاجتماعي وعدد المستخدمين في الزيارة الواحدة إلى جانب قيود توفير الخدمة.

ومن الإجراءات التي تتعلّق بالمطاعم فإنه سيتم السماح للمطاعم بتقديم الوجبات داخل المطاعم، شرط ألا يتعدى الإشغال 30% مع المحافظة على مسافة لا تقل عن 6 أقدام بين الأشخاص، وبشرط إمكانية توفير مسافة لا تقل عن المترين بين الطاولات.

وسيستمر خلال المرحلة الأولى منع الأنشطة والعروض الترفيهية كما ستتم إزالة المقاعد العامة لمنع الجلوس، كذلك يجب على مراكز التسوق منع الازدحام عند المداخل، بينما يمنع في المرحلة الأولى دخول من يتجاوز 60 عاماً والأطفال بين 3 أعوام إلى 12 عاماً، فيما يتم إلزام مراكز التسوق، بإجراء الفحص الحراري، وضمن الإجراءات الاحترازية لن يسمح للمتاجر بإقامة العروض والتخفيضات خلال المرحلة الأولى؛ لمنع الزحام وسيتم إلزام المتسوقين بارتداء الكمامات والقفازات.

ويطلب من المراكز توفير مركز إسعافات أولية وتخصيص غرف لعزل الحالات الطارئة، وتنظيم حملات توعية للموظفين.

راشد البلوشي: القرار غير مرتبط بموعد محدد وهدفنا حماية الجميع

ربطت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي قرار إعادة فتح المراكز التجارية والمولات بالتزامات وشروط للعمل من جديد في ظل الظروف الحالية.

أكد راشد البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أن قرار إعادة فتح المراكز التجارية والمولات، غير مرتبط بموعد معين، وإنما يعتمد على مدى التزامها بالشروط، وجاء بهدف سد احتياجات المجتمع، ونحن نقوم بتنسيق مباشر مع هذه المراكز في حال كانوا مستعدين أو بحاجة إلى مساعدة لإعادة فتحها.

وقال البلوشي: خلال إحاطة إعلامية في أبوظبي، اليوم الخميس، إن الأصل هو البقاء في البيت، فيما جرى إرسال المتطلبات والشروط ومناقشتها مع القطاع الخاص (أصحاب المحال والشركات المالكة للمولات)، وفي حال تم تطبيق كافة الشروط والقرارات الإرشادية فسيتم فوراً إعادة فتح المحال والمراكز التجارية.

وأضاف البلوشي، هناك 29 مولاً في إمارة أبوظبي والاشتراطات ليست من اختصاص دائرة التنمية الاقتصادية فقط، وإنما مرتبطة بجهات أخرى، وإذا تم الالتزام بها فسنعطي الضوء الأخضر مباشرة لمزاولة الأنشطة التجارية، علماً أننا درسنا المخاطر أيضاً، ونحن مستمرون في تقديم مبادرات ومحفزات لدعم الاقتصاد.

وناشد البلوشي الجمهور بأهمية البقاء في البيت، والتعامل قدر الإمكان مع الاحتياجات عن طريق الشراء الإلكتروني، وعند الخروج للتسوق يجب التعامل بضوابط ومعايير واضحة حتى عند الرجوع إلى البيت، مبيناً أن الدائرة تهدف إلى توفير الخدمات لكافة الأفراد، وحمايتهم أهم من الحديث عن تحفيز القطاعات بما فيها قطاع التجزئة.

أسواق الخضراوات والفواكه والسمك

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وأكد البلوشي أن القرار يشمل أيضاً أسواق الخضراوات والفواكه وسوق السمك بأبوظبي، والدليل الإرشادي يوجه إدارات المراكز التجارية في أبوظبي بكيفية تنفيذ الإجراءات الصحيحة لإعادة فتح أبوابه للجمهور، مع الاستمرار في إغلاق عدد من الأنشطة التجارية والخدمات التي تتسبب في التقارب بين الأفراد، مثل السينما والنوادي الرياضية وقاعات الترفيه وغيرها.

ونوه بأن الدائرة والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة ستقوم بإجراء زيارات تفتيش ورقابة ميدانية على المراكز التجارية التي ترغب بافتتاح أبوابها للجمهور؛ للتأكد من التزام الجميع بهذه التعليمات الصارمة، وأن مخالفة أي منها سيعرض صاحبها للعقوبات المنصوص عليها وفق القانون.

المراكز التجارية

وحددت الدائرة مجموعة من الإجراءات الخاصة بالمراكز التجارية لإعادة فتحها، منها إلزامية الكمامات والقفازات لكافة الزوار، وإدارة مواقف السيارات، وتقييد السعة إلى النصف، ويسمح لثلاثة أشخاص كحد أقصى في كل سيارة، وإيقاف خدمة صف وغسيل السيارات.

ومن الإجراءات الأخرى التي حددتها اقتصادية أبوظبي بالمراكز التجارية أن تكون مداخلها ومخارجها منفصلة، وتركيب أجهزة التعقيم والكشف الحراري على المداخل، ومنع دخول من تزيد درجة حرارتهم على 38 درجة مئوية والتعقيم الدوري لكافة إرجاء المول، وتشجيع استخدام أنظمة الدفع الإلكترونية، والمصاعد ستكون متاحة فقط لذوي الاحتياجات الخاصة بسعة شخصين فقط، وتعطيل جميع شاشات اللمس، وتوفير طاقم المسعفين طوال ساعات العمل.

المستأجرون

وفيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بالمستأجرين ألزمت الدائرة الموظفين باستخدام الكمامات والقفازات، وتبديلها بشكل مستمر وفحص (كوفيد 19) لكافة الموظفين قبل إعادة فتح المراكز التجارية، وفحص درجة حرارة الموظفين يومياً عند دخول المركز التجاري دورياً خلال ساعات العمل.

واشترطت الدائرة تعقيم المتاجر يومياً وبشكل دوري خلال اليوم، والتحكم بازدحام المتجر، على ألّا يزيد عن شخص واحد لكل متر مربع، وتشجيع استخدام أنظمة الدفع الإلكتروني، كما لا يسمح الاستبدال والاسترداد، مع أهمية تعقيم عربات التسوق قبل وبعد كل استخدام.

وشددت اقتصادية أبوظبي في التعميم تقييد بعض الأنشطة والممارسات، مثل تجربة مستحضرات التجميل والعطور والأحذية، وإغلاق غرف القياس كليّاً، وتعقيم المطاعم بشكل يومي، بما في ذلك الطاولات والمقاعد بعد كل استخدام، واعتماد أدوات مائدة تستخدم لمرة واحدة فقط، وتوفير معقمات اليد عند مناطق الدفع، فيما الصالونات تقدم خدمات الشعر والأظافر فقط، مع استقبال الزبائن بمواعيد دون انتظار، والتقيد بإرشادات التباعد الاجتماعي.