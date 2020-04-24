اقتصادية عجمان تنفذ 14 ألف زيارة تفتيشية خلال الربع الأول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان:”الخليج 365”

شارك الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، اليوم الخميس، في الحملة التفتيشية المكثفة والمتواصلة على منافذ البيع والأسواق في الإمارة خلال الفترة الراهنة، والتي تهدف إلى التأكد من تقيد والتزام المنشآت بالتعليمات والتعاميم الصادرة مؤخراً عن الدائرة، والسياسات المنظمة لممارسة الأعمال، وتطبيقها كذلك كل التدابير الاحترازية والوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا، «كوفيد-19» المستجد، ولضمان حماية وسلامة المجتمع، حيث نفذت الدائرة ما يزيد على 14 ألف حملة تفتيشية خلال الربع الأول من العام الجاري على مختلف المناطق في الإمارة. وأثناء الزيارة تفقد رئيس الدائرة الأسعار، وجودة البضائع المعروضة، والمخزون في كارفور، والتقى مع عدد من المستهلكين.

وقال الشيخ أحمد بن حميد: إن مسؤولية الحفاظ على سلامة الجميع مسؤولية مشتركة، فالظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم لجائحة كورونا، تتطلب تعاون الجميع، وهو أيضاً اختبار لقياس الشراكة الفعّالة بين القطاعين العام، والخاص، لتحقيق مصلحة المجتمع، وبما يكفل حقوق جميع الأطراف، وعلى رأسهم المستثمرون والمستهلكون، فالمحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في عجمان، أولوية قصوى لا نساوم عليها، كما أن الحكومة، والقيادة الرشيدة تعي تداعيات الأزمة على أصحاب المنشآت والمشاريع، وفي الوقت الذي تسعى فيه لمنع تفشي الوباء قُمنا بإطلاق حزمة من المحفّزات، منها تأجيل سداد المخالفات المستحقة حتى نهاية العام الجاري لكل المنشآت، وإيقاف احتساب غرامات التأخير، ونحن في صدد إطلاق محفّزات إضافية لضمان استمرارية ودعم قطاع الأعمال.

وأثنى الشيخ أحمد بن حميد، على جهود الجنود المجهولين من المفتشين الذين تتطلب أعمالهم النزول الميداني، والمخالطة، ووصفهم بـ«فرسان الميدان»، وأعرب عن فخره بالإنجازات التي حققوها في ما يتعلّق بحماية المستهلكين، والزوّار، والعلامات التجارية، على حد سواء.

واعتبر علي عيسى النعيمي، المدير العام، مبادرة رئيس الدائرة، وانضمامه للحملة التفتيشية، بمثابة لفتة من قائد عظيم يولي اهتماماً بالغاً بفريق عمله، وتأكيد على مدى حرصه على الاطمئنان على صحتهم، وبث الروح الإيجابية، والوقوف على سير الإجراءات الرقابية.

وأضاف: تُنظّم الدائرة النزول الميداني للأسواق بشكل دوري، إلا أنها قامت بتكثيف الحملات التفتيشية للتصدّي لأزمة فيروس كورونا، خاصة ونحن على مشارف استقبال شهر رمضان المبارك، وقد وضعت الدائرة خطّة شاملة لإحكام الرقابة على منافذ البيع خلال الشهر الفضيل بهدف رصد أي تجاوزات من التّجار، ولضمان جودة الحياة والرفاهية الكريمة لأفراد المجتمع.

وذكر تقرير الربع الأول لعام 2020 أن نسبة الزيارات لقطاع الخدمات العامة بلغت 53% من إجمالي عدد الزيارات التفتيشية التي تم تنفيذها، وبلغت نسبة التزام القطاع 66%، تلاه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 34%، وبنسبة التزام 64%، وقطاع المقاولات (8%) بنسبة التزام بلغت (65%). وقد تم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية للمخالفين، منها تحرير 503 مخالفات.

كما تركّزت الأنشطة على تجارة المواد الغذائية (بنسبة 11%)، وخدمات الطعام والطبخ (10%)، والخياطة والتطريز (9%)، وخدمات إصلاح وصيانة وتجارة قطاع غيار السيارات (8%)، وصالونات الحلاقة الرجالية (5%)، والتجارة العامة (4%).

واستقبلت إدارة الرقابة وحماية المستهلك 1306 شكاوى، تنوّعت بين حماية المستهلك، والغش التجاري، والتعدّي على العلامات التجارية، وتسعى الإدارة إلى توعية المستهلكين بحقوقهم، وتعزيز مبادئ المعاملات التجارية العادلة بين التجّار والمستهلكين.