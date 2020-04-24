- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتحاد» تشغل رحلات خاصة إضافية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
أعلنت الاتحاد للطيران، اليوم الخميس، عن تشغيل رحلات خاصة إضافية من أبوظبي إلى وجهات مختلفة على شبكة وجهاتها العالمية. وتمنح هذه الرحلات الخاصة المقيمين الأجانب المتواجدين في الإمارات فرصة العودة إلى أوطانهم، وتسمح للشركة بنقل بضائع حيوية مثل المنتجات الطازجة، والأدوية والمستلزمات الطبية، ونقل المواطنين الإماراتيين المتواجدين خارج الدولة إلى أبوظبي. ويمكن حجز هذه الرحلات عبر موقع الاتحاد للطيران أو عبر التطبيق الخاص بالهواتف المحمولة، أو عبر الاتصال بمركز التواصل الخاص بالاتحاد للطيران، أو وكيل السفر.
جدول الرحلات الخاصة، يشمل وجهات أمستردام، وبروكسل، وبرشلونة، وشيكاغو، وفرانكفورت، وجاكارتا، وكوالالمبور. إضافة إلى لندن هيثرو، ومانيلا، وملبورن، وسيؤول، وسنغافورة، وطوكيو ناريتا، وزيوريخ.
كما يجب على المواطنين الإماراتيين الراغبين بالعودة إلى الإمارات التواصل مع سفارة أو قنصلية الإمارات في مكان إقامتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر «الاتحاد» تشغل رحلات خاصة إضافية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.