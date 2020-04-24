«الاتحاد» تشغل رحلات خاصة إضافية

أعلنت الاتحاد للطيران، اليوم الخميس، عن تشغيل رحلات خاصة إضافية من أبوظبي إلى وجهات مختلفة على شبكة وجهاتها العالمية. وتمنح هذه الرحلات الخاصة المقيمين الأجانب المتواجدين في الإمارات فرصة العودة إلى أوطانهم، وتسمح للشركة بنقل بضائع حيوية مثل المنتجات الطازجة، والأدوية والمستلزمات الطبية، ونقل المواطنين الإماراتيين المتواجدين خارج الدولة إلى أبوظبي. ويمكن حجز هذه الرحلات عبر موقع الاتحاد للطيران أو عبر التطبيق الخاص بالهواتف المحمولة، أو عبر الاتصال بمركز التواصل الخاص بالاتحاد للطيران، أو وكيل السفر.

جدول الرحلات الخاصة، يشمل وجهات أمستردام، وبروكسل، وبرشلونة، وشيكاغو، وفرانكفورت، وجاكارتا، وكوالالمبور. إضافة إلى لندن هيثرو، ومانيلا، وملبورن، وسيؤول، وسنغافورة، وطوكيو ناريتا، وزيوريخ.

كما يجب على المواطنين الإماراتيين الراغبين بالعودة إلى الإمارات التواصل مع سفارة أو قنصلية الإمارات في مكان إقامتهم.