تهاوي مبيعات المنازل الجديدة في أمريكا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة بأكبر قدر فيما يزيد على ست سنوات ونصف السنة في مارس/ آذار، ومن المرجح أن تشهد مزيداً من التراجعات في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد الذي يعصف بالاقتصادات ويتسبب في فقد ملايين الأمريكيين وظائفهم.

وبحسب «رويترز»، قالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الخميس إن مبيعات المنازل الجديدة انخفضت 15.4 في المئة إلى وتيرة سنوية معدلة في ضوء العوامل الموسمية بلغت 627 ألف وحدة الشهر الماضي. ونسبة التراجع هي الأكبر منذ يوليو/ تموز 2013. وروجع معدل مبيعات فبراير/ شباط إلى مستوى أقل قدره 741 ألف وحدة بدلاً من 765 ألفاً في القراءة السابقة.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تراجع مبيعات المنازل الجديدة، التي تشكل نحو عشرة في المئة من مبيعات سوق الإسكان، 15 في المئة إلى معدل يبلغ 645 ألف وحدة في مارس/ آذار.

تُستخلص بيانات مبيعات المنازل الجديدة من سجل التراخيص وعادة ما تشهد تقلبات حادة من شهر إلى آخر بسبب صغر حجم العينة. وانخفضت المبيعات 9.5 في المئة عنها قبل سنة في مارس/ آذار.