شكرا لقرائتكم خبر عن «لوفتهانزا» تتكبّد 1.2 مليار يورو و«تستنجد» بحكومات أوروبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت مجموعة لوفتهازا الألمانية للطيران خسائر بنحو 1.2 مليار يورو في الربع الأول قبل احتساب الضرائب، وقالت الناقلة - التي تعاني كغيرها من الناقلات؛ بسبب ما بات يعرف باسم «الإغلاق الكبير» - إنها تجري مفاوضات مكثفة مع حكومات البلدان التي تعمل فيها والشركات التابعة لها بشأن أدوات التمويل المختلفة؛ لتأمين الملاءة المالية للمجموعة في المستقبل القريب.
ومؤخراً أعلنت «لوفتهازا»، أنها خفضت ساعات عمل 87 ألفاً من موظفيها، أي أكثر من 60% من قوتها العاملة، بموجب خطة مدعومة من الحكومة، وسط جمود يشهده قطاع الطيران؛ بسبب تفشي فيروس «كورونا» المستجد. وبحسب متحدث باسم الشركة التي تبلغ قوتها العاملة 135 ألف شخص فإن طواقم طائرات وطواقم المطارات والطيارين تأثروا بهذا التدبير. ونحو 62 ألفاً من الموظفين المشمولين بهذا التدبير يعملون في ألمانيا.
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