مجموعة الأعمال التابعة لـ«العشرين» تدعو لتوحيد جهود دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تغطية: عبير أبو شمالة

دعا أعضاء مجموعة الأعمال التابعة لمجموعة العشرين إلى أهمية العمل على تجاوز الخلافات بين الدول والتركيز على تعزيز نمو قطاعات الأعمال التي ترزح تحت تهديدات ومخازف فرضها فيروس كوفيد -19 وما فرضه من إغلاق شبه كلي للقطاعات الاقتصادية حول العالم. وتحدث المشاركون عن أبرز التهديدات التي تواجه قطاعات الأعمال العالمية في أول الاجتماعات الافتراضية للمجموعة ولغيرها من المجموعات المتخصصة التي من المنتظر أن ترفع مقترحاتها وتوصياتها لمجموعة العشرين حول القطاعات والتخصصات المختلفة لدراستها واعتماد المناسب منها كجزء من منظومة علاج تبعات الفيروس الاقتصادية.

وتناول أعضاء مجموعة الأعمال (B20) التي تستضيفها السعودية في لقاء افتراضي تحت عنوان «إحياء قطاع الأعمال في المرحلة القادمة» أبرز التحديات التي تواجه قطاعات الأعمال في ظل تفشي فيروس كورونا، قائلين إن الاقتصاد العالمي فقد بالفعل ملايين الوظائف التي من غير المعروف إن كانت ستتحول من فقدان مؤقت إلى دائم، فالأمر متعلق بطول الأزمة وحجم تداعياتها. وتحدثوا عن الاستجابة العالمية من البنوك المركزية والحكومات قائلين إنها أسهمت إلى الآن في ضخ أكثر من 5 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي، لكنها غير كافية لدعم النمو في ظل الحجم المتنامي لخسائر الاقتصاد العالمي نتيجة الفيروس.

يوسف البنيان: على المجتمع العمل على ضمان استمرارية المشاريع الصغيرة في هذه المرحلة

وقال يوسف البنيان، رئيس مجموعة الأعمال (B20): «إن الطريقة الوحيدة لمعالجة أزمة بهذا الحجم وحماية العمال تكمن في الاستجابة المنسقة والنقاشات المستمرة بين مجتمع الأعمال والحكومات على مستوى العالم. ويجدر كذلك إيلاء الأولوية للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء العالم كونها الأكثر تضرراً، نظراً لتشغيلها أكثر من 80% من القوة العاملة في الكثير من الدول، وبالتالي، يتعين علينا ضمان استمراريتها».

من جانبه قال فهد المبارك وزير الدولة في المملكة العربية السعودية خلال مشاركته في اللقاء إن هناك العديد من القضايا الملحة التي يتم النظر فيها في الوقت الحاضر لرفعها إلى مجموعة العشرين، لافتاً إلى أن الأزمة اليوم عالمية المستوى واستثنائية بطبيعتها وهي بالتالي تحتاج الى تضامن عالمي للوصول إلى حلول وخطط عمل استثنائية تكفل الاستقرار للاقتصاد العالمي، وتركز على النواحي الأكثر أهمية مثل الرعاية الصحية والبطالة والأمن الغذائي.

وبحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تشير توقعات الاقتصاد العالمي على المدى القصير إلى تراجع مقارنة بنسبة النمو السابقة من 2.9 إلى 2.4% في عام 2020، مع احتمال تسجيل نمو سلبي في الربع الأول من هذا العام. ومن المتوقع أيضاً أن يصبح أكثر من 25 مليون شخص عاطلين عن العمل في جميع أنحاء العالم بسبب الوباء.

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بول بولمان: الاقتصاد غير الرسمي أكبر المتضررين وحاجة لنموذج جديد للحوكمة

وخلال النقاش الذي جرى في الجلسة الأولى تحت عنوان «تقييم الاستجابة العالمية والتعامل مع الوباء»، قال بول بولمان، رئيس غرفة التجارة الدولية: «تعد الشركات التي يتعدد أصحاب المصلحة فيها وتتبع نماذج أعمال طويلة الأمد أكثر استعداداً لمواجهة فيروس كورونا. وبالتالي، فإنه الوقت الأمثل لتفضيل أصحاب المصلحة على المساهمين واختيار هذا النموذج سريعاً». وتحدث عن الاستجابة السريعة التي رأيناها من قبل قطاعات الأعمال التي طوع الكثير منها أدواته لخدمة المجتمع في ظل الأزمة الراهنة فالفنادق تحولت إلى مشاف أو مساكن لمقدمي الخدمات الصحية وبيوت الأزياء بدأت تنتج كمامات وملابس واقية، وشركات سيارات ومصانع عالمية تحولت لإنتاج أجهزة التنفس، ولفت إلى أن هذا يجسد مفهوم التضامن الذي يجب أن يكون هو الرائد في المرحلة القامة على كمستوى العمل الدولي في مواجهة الجائحة وتبعاتها.

وقال إن صناع القرار على مستوى العالم كانوا على درجة كبيرة من البطء في التجاوب مع الصدمة التي تواجهها قطاعات الأعمال نتيجة الجائحة، خاصة على مستوى الاقتصادات النامية والناشئة التي تواجه خروجاً كبيراً للاستثمارات ومن تراجع حاد في تدفقات التحويلات.

وقال إن الاقتصاد غير الرسمي سيكون أكثر تضرراً من تبعات الأزمة الراهنة لافتاً إلى أن العاملين في القطاع لا يوجد من يمكن ان يدعمهم في ظل الأزمة الراهنة. وأكد من جهة أخرى على أهمية خلق نموذج جديد للحوكمة يناسب الواقع الجديد الذي يواجه الاقتصاد العالمي.

دايفيد نابارو: اليوم علينا نبذ الخلافات والتعاون بدلاً من تبادل الاتهامات

من جانبه شدد الدكتور دايفد نابارو، مبعوث منظمة الصحة العالمية الخاص بشأن مواجهة فيروس كورونا، على أهمية التعاون السياسي على مستوى العالم قائلاً إن الوقت ليس وقت تبادل الاتهامات فنحن الآن نمر في مرحلة يمكننا فيها إما تسجيل النقاط أو توجيه الاتهامات. وعلينا أن نختار التضامن والعمل معاً من أجل البشرية جمعاء. ولفت إلى مخاطر محدقة بالاقتصادات الأقل دخلاً ومتوسطة الدخل نتيجة الجائحة مع مخاوف متنامية من أزمة جوع وبطالة بعدية المدى.

وتطرّق النقاش في الجلسة الثانية الى «واقع العمل الجديد - الاستجابة للأزمة والاستعداد للمستقبل». وعلق فرانشيسكو ستاراس، الرئيس التنفيذي لشركة إنيل (Enel) بالقول: «إنّ الطريقة التي تعلّمنا بها العمل في العالم الرقمي كانت أشبه بالمشاركة في دروس مكثّفة في مجال الرقمنة ومن شأنها تبديل نمط عملنا بالكامل». ولفت إلى أنه من المبهر بحق أن الجميع اليوم يعمل عن بعد لكن روح التعاون والتعاضد باتت أكثر منها قبل الأزمة. وشدد فيرنر بومان، الرئيس التنفيذي لشركة باير للأدوية (Bayer) على أهمية تجديد التعاون الدولي بين الأمم المتحدة ودول العشرين وإشراك مجموعة الأعمال السعودية(B20) ومنظمة الصحة العالمية.

وتولت الصحفية في فاينانشال تايمز، جيليان تيت، إدارة اللقاء الذي حضره أكثر من 600 مشارك وتضمن ثلاث جلسات نقاش شارك فيها قادة في مجالي الأعمال والصحة العامة ناقشوا الاستجابة لفيروس كورونا والتدابير التي يتعين على الحكومات وقطاع الأعمال تطبيقها مع بدء تركيز الجهود على إنعاش الاقتصاد العالمي.