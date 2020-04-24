150 علامة تجارية في الإمارات تطلب فتح المتاجر مع التركيز على السلامة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

خلال فترة الإغلاق الحالي التي تأتي ضمن برنامج التعقيم الوطني، فإن الإغلاق الإلزامي لمراكز التسوق ومتاجر البيع بالتجزئة غير الضرورية، يزيد الآن من الضغط على قطاع التجزئة. في حين أن التأثير الناتج واضح للعيان داخل الأسواق المالية، ولا يوجد حتى الآن وضوح بشأن التأثير الأعمق في شركات البيع بالتجزئة.

وأجرت شركة «BUZ MMC» للاستشارات الإدارية والتسويقية، مقابلات مع أكثر من 150 من كبار تجار التجزئة في الإمارات العربية المتحدة، لمعرفة تأثير فيروس (كوفيدا -19) في أعمالهم. كما أجرت الشركة مسحاً استقصائياً بعنوان «استجابة قطاع التجزئة في دولة الإمارات لمستجدات فيروس (كوفيدا -19)»، يغطي اهم الخطوات التي ستتبعها تلك الشركات خلال الفترة الحالية والمستقبلية لضمان استمرار أعمالها.

وقال بايجو كوريش المدير العام لشركة BUZ MMC: لقد علمنا من ممثلي قطاع التجزئة تأثير هذا الوباء في أعمالهم، وكيف يمكن تقليل ذلك. والأهم من ذلك أننا نتعلم كيفية الاستعداد للتأثيرات طويلة المدى، وتخفيف الصدمات قصيرة المدى. إن الانفتاح الاقتصادي مع التركيز على «السلامة» أمر لا بد منه، ويستثمر شركاؤنا في البيع بالتجزئة جميع جهودهم للالتزام بأفضل الممارسات، حيث ستخرج الصناعة من هذا الوباء قريباً.

وأبلغ تجار التجزئة الرئيسيون عن تأثيرات كبرى وفقاً لمسح «استجابة قطاع التجزئة في دولة الإمارات لمستجدات فيروس (كوفيد -19)»، حيث أبلغ 75% من الشركات عن تأثير سلبي كبير، كما أكد 12% من تجار التجزئة أنهم لا يتوقّعون التعافي في أي وقت قريب. ومعظم الشركات التي أبلغت عن تأثير كبير كانت من قطاعات: الملابس، المجوهرات، مراكز التسوق، الأثاث، الترفيه. وسجلت بقية الـ 13% تأثيراً معتدلًا، وتوقعت حدوث انتعاش محتمل في الربع القادم.

سلسلة توريد قطاع التجزئة

وأفاد 63% من المشاركين في المسح بأنه كان هناك تأثير كبير بسبب انتشار فيروس كورونا، وينظرون إلى قنوات توريد مختلفة، تشمل الفئات المتأثرة: قطاعات الأطعمة والمشروبات والترفيه والإلكترونيات. في حين أن 36% من المشاركين، ومعظمهم من فئة الملابس والجمال، لم يزعجهم التأثير، ويتوقعون أن يستمر العمل أكثر سلاسة بعد فترة الإغلاق. وسيكون تجار التجزئة في قطاع النسيج والتكنولوجيا والسلع المنزلية هم الأكثر تأثراً بسلسلة التوريد الخاصة بهم.

إعادة النظر في توقعات الأعمال

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إن تفشي COVID-19 يجعل تجار التجزئة يعيدون النظر في خطط أعمالهم وتوقعاتهم لعام 2020. وادعى أغلبية المشاركين في المسح أنهم يتوقعون خسارة أكثر من 75% من أعمالهم الأصلية. في حين زعمت نسبة معقولة من تجار التجزئة أنهم يتوقعون 50% أقل من توقعاتهم لعام 2020. في حين أن معظم الشركات العالمية والشركات المحلية ستعيد وضع خططها التوسعية وتحسين تكاليف التشغيل، ومن المدهش أن 27% من المشاركين اقترحوا الاستمرار في خطط النمو لعام 2020. وهؤلاء يمثلون قطاعات الملابس والأطعمة والمشروبات والتجميل.

التأثير على الحملات التسويقية

نظراً للتواريخ السابقة لمعرض إكسبو 2020، كان لدى معظم تجار التجزئة خططاً وميزانيات تسويقية رئيسية لعام 2020، وفي الوضع الحالي، قامت معظم الشركات بتعويض إنفاقها للعام، وستنظر في حلول التسويق الرقمي منخفضة التكلفة. ويعتمد الكثير من تجار التجزئة أيضاً على تقويم الحملات الترويجية في الإمارات العربية المتحدة للمساعدة في استعادة الأعمال وتحقيق توقعاتهم المنقحة للسنة. وأكد 65% من المشاركين أنهم سيأخذون في الاعتبار الحملات الترويجية خلال العيد، أو العودة إلى المدرسة، أو الخريف، أو الشتاء، كجزء من خطتهم الجديدة.

تدابير التخفيف من الأثر

وفي حين أن بعض ملاك متاجر التجزئة عرضوا بشكل استباقي تجميد الإيجار لفترة محددة؛ يتوقع 37% من تجار التجزئة هذا الدعم من مالكي التجزئة الآخرين عبر الإمارات المختلفة، حيث توجد متاجر البيع بالتجزئة. وإضافة إلى ذلك، تجري الشركات مناقشات مع الجهات الحكومية لاستعادة الإعفاءات الضريبية المحتملة، وخصم رسوم الترخيص. ويظهر الاستطلاع أن 24% يصوتون لمصلحة الإعفاءات الضريبية و22% يطلبون رسوم ترخيص مخفضة.