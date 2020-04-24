خطة عالمية لعودة قطاع النقل الجوي تدريجياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

أكد الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» أنه يعمل حالياً على وضع منهج متكامل وخطة لإعادة إطلاق قطاع النقل الجوي بشكل تدريجي حالما ترفع الحكومات وجهات الرعاية الصحية قيود السفر، حيث نظم مجموعة من الاجتماعات الافتراضية على المستوى الإقليمي والتي جمعت حكومات المنطقة والأطراف المعنية في القطاع والتي ركزت على فهم ما هو المطلوب لإعادة فتح الحدود والاتفاق على حلول يمكن العمل وفقها ويمكن قياس كفاءتها.

وقال محمد علي بكري نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، إن «إياتا» بدأت النقاش مع الحكومات لوضع تصور وخطة للعمل على إعادة حركة النقل الجوي وإعادة الثقة بالطيران، بحيث تبدأ الرحلات المحلية ثم الإقليمية ثم الرحلات الدولية طويلة المدى.

وأشار بكري إلى ضرورة التعاون بين جميع الأطراف من أجل الخروج بخطة عالمية متوافق عليها من الجميع وخاصة الجهات الصحية للبدء بإعادة حركة الطيران كما كانت عليه، حيث تأتي الخطة لتفادي أي إجراءات منفردة من كل دولة تكون مبنية على أساس غير علمية.

الدعم الحكومي

وأوضح بكري أن عودة حركة الطيران عالمياً ترتبط بالإجراءات الاحترازية من قبل دول العالم، فلن يتخذوا قرار العودة قبل التأكد من الإجراءات الاحترازية المتبعة وذلك لتفادي تفشي الفيروس.

وأكد الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» دعوته لحكومات منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بتقديم الدعم الحكومي لشركات الطيران لمواجهة التحديات الكبرى الناجمة عن تفشي فيروس كورونا وتأثيراته الاقتصادية على المنطقة بسبب توقف حركة الطيران بسبب القيود المفروضة.

وقال بكري إن صناعة الطيران ما تزال تنتظر الدعم الحكومي لمواجهة تداعيات تفشي وباء كورونا الذي أدى إلى تراجع الطلب على السفر في المنطقة والعالم، مشيراً إلى أن القيود المفروضة على السفر وتراجع حركة النقل تهدد 1.2 مليون وظيفة في القطاع.

وتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي في حال استمرار فرض قيود السفر لمدة ثلاثة أشهر، مع الرفع التدريجي لبعض هذه القيود على السفر المحلي يليها رفع القيود على المستوى الإقليمي والدولي.

وأشار الاتحاد إلى مجموعة من نتائج توقعاته في ظل الظروف الراهنة بأن تصل حجم الخسائر المتوقعة على الإيرادات في المنطقة قد يصل إلى 24 مليار دولار بالمقارنة مع العام الماضي، بزيادة عن التوقعات السابقة بخمسة مليارات منذ بداية شهر إبريل.

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وظائف مهددة

وتعرض 1.2 مليون وظيفة في القطاع والقطاعات المرتبطة به إلى خطر محتدم في منطقة الشرق الأوسط، بالمقارنة مع 0.9 مليون في التوقعات السابقة وانخفاض حركة المسافرين جواً بنسبة 51% خلال العام 2020 بالمقارنة مع العام الماضي. حيث أشارت التوقعات السابقة إلى 39% كنسبة انخفاض. وهبوط الاقتصادات المدعومة بقطاع الطيران في المنطقة أكثر من 66 مليار دولار من إجمالي 130 مليار تشكله، حيث تشير التوقعات السابقة إلى هبوط 51 مليار دولار

وقال بكري «تواصل شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط مواجهتها لتداعيات فيروس كورنا (كوفيد-19)، فحركة المسافرين جواً انعدمت بشكل كامل مما سبب بتوقف تدفق الإيرادات لشركات الطيران، ومهما حاولت الشركات تخفيض التكاليف فإنها لن تنجو من أزمة السيولة المالية».

وأضاف بكري: «لا شك أن انهيار قطاع النقل الجوي سيكون له آثار أكبر على اقتصادات الدول والعديد من الوظائف المتعلقة به، لا سيما أن منطقة الشرق الأوسط وبفضل موقعها الاستراتيجي تعتمد بشكل كبير على هذا القطاع، وأن دعم الحكومات الطارئ للقطاع سيكون ضرورياً للحفاظ على الوظائف وضمان استمرارية عمل شركات الطيران».

ويدعو الاتحاد الدولي للنقل الجوي حكومات منطقة الشرق الأوسط لتخفيف هذه الخسائر إلى تقديم الدعم عبر: توفير الدعم المالي المباشر وتوفير القروض وضمانات القروض ودعم الشركات في الأسواق المالية والإعفاءات الضريبية

نظرة مستقبلية

وأضاف بكري: «تعاني معظم الدول احتواء وباء كورونا وتداعياته الاقتصادية، وأن إعادة إطلاق قطاع النقل الجوي وفتح الحدود سيكون عاملاً أساسياً في عملية التعافي الاقتصادية، فقطاع الطيران متعطش لمواصلة أعماله عندما تكون جميع العمليات ضمنه آمنة وسليمة، كما تعد مرحلة إعادة الإطلاق معقدة وعلينا أن نضمن جاهزية نظام هذه المرحلة من خلال وضع رؤية واضحة لتحقيق سفر آمن وتمكين ثقة المسافرين وإيجاد السبل لإعادة الطلب على السفر كما كان، حيث إن التعاون والتنسيق سيكونان أساسيين لمرحلة إعادة الإطلاق».