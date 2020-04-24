منافذ البيع تؤكد لـ«الخليج» جاهزية مخزون السلع التموينية لشهر رمضان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ممدوح صوان

أكدت منافذ بيع الأغذية في الدولة توفير مخزون السلع التموينية الرمضانية استقبالاً لشهر رمضان المبارك، فيما أشارت المراكز إلى جاهزية سلاسل التوريد لديها لضمان بقاء كافة المنتجات الأساسية متاحة ومتوفرة لجميع العملاء. وقالت منافذ البيع إن أسعار السلع والمواد الغذائية مناسبة وتضمن تلبية جميع الاحتياجات طيلة الشهر في ظل وفرة مخزون السلع من المواد الغذائية و التموينية، إضافة إلى تقديم عروض وخصومات رمضانية تصل إلى 60%.

سلاسل التوريد

أكد متحدث رسمي باسم متاجر «كارفور»، التابعة لشركة ماجد الفطيم في الإمارات، أن سلسلة التوريد لديها مجهزة بشكلٍ كامل لضمان بقاء كافة المنتجات الأساسية متاحة ومتوفرة لجميع العملاء قبل حلول شهر رمضان الفضيل.

وقال في تصريح للخليج إن «كارفور» تعمل على تجهيز المتاجر والرفوف بالكامل وتأمين المخزون اللازم لهذا الموسم، حيث اعتمدت مؤخراً نهجاً مبتكراً للحرص على استمرارية المخزون الطازج من الخضروات والفواكه خلال الشهر الكريم، وذلك من خلال الاعتماد على الزراعة المائية والمنتجات المحلية لضمان بقاء كافة فروع متاجرها التقليدية ومتاجرها الرقمية ممتلئة بالكامل بالمخزون اللازم، وبالتالي التأكد من حصول عملائها على البقالة الطازجة يومياً.

وأضاف: «نلاحظ اتجاه شريحة معيّنة من العملاء للإقدام على شراء سلع بكميّات كبيرة أكثر من اللازم، فإننا نحثّ جميع عملائنا الكرام على التسوق بمسؤولية وحسب احتياجاتهم، إذ إنه تتوفر كافة السلع الغذائية بكميّات كافية للجميع، فيما يتسنى لكافة العملاء فرصة الاستفادة من العروض الرمضانية المميّزة ابتداءً من هذا الأسبوع».

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كميات كافية

أكدت تعاونية الاتحاد توفير كميات كافية من السلع الاستهلاكية الأساسية الغذائية وغير الغذائية، خلال شهر رمضان، لتلبية احتياجات المجتمع، الأمر الذي يؤكد عدم التخوف من نفاد الكميات، خلال فترة الاستعداد لرمضان وخلاله.

وأشارت التعاونية إلى اتفاقها مع الموردين لتوريد المنتجات على مدار 24 ساعة، ولسبعة أيام في الأسبوع كخطة استباقية، لتدارك أي نقص من الممكن حدوثه، كما يعمل كلٌّ من فرع الوصل، وأم سقيم، والطوار، على مدار الساعة، إضافة إلى الطاقم الذي يعمل ليل نهار، لضمان سلاسة العمل، وتوفير المنتجات والاحتياجات الخاصة لإسعاد كل المستهلكين.



احتياطي استراتيجي

وأكدت تعاونية الشارقة تأهبها الكامل لاستقبال شهر رمضان المبارك، وذلك بتوفير السلع التموينية الرمضانية بأسعار مناسبة للجميع لضمان تلبية جميع الاحتياجات طيلة الشهر في ظل وفرة مخزون السلع من المواد الغذائية والتموينية. وشددت على تأمين المخزون اللازم لهذا الموسم مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، حيث تضم مخازن الجمعية احتياطيا استراتيجيا للسلع يكفي لـ 6 أشهر، بقيمة تزيد على نصف مليار درهم، ما يتيح وفرة كبيرة لتلبية احتياجات المستهلكين. وطرحت مجموعة من الخصومات تصل إلى 60 %، وأكدت استعداد كافة فروعها لاستقبال الشهر الكريم عبر تنويع مصادر استيراد السلع، خصوصاً السلع الاستهلاكية الأساسية التي تشهد طلباً متزايداً خلال رمضان.

وطالبت المستهلكين بالتسوق بشكل منطقي ومسؤول، حيث تتوفر كافة السلع الغذائية بكميّات كافية، خاصة الأساسية منها والتي يكثر استخدامها في شهر رمضان مثل الأرز والطحين والزيوت والدواجن واللحوم والسكر، كما أن المخزون الاستراتيجي يلبي الطلب المتزايد طيلة شهر رمضان المبارك.