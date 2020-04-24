«الإمارات» تطلق المزيد من «رحلات الاتجاه الواحد»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

تخطط طيران الإمارات لتشغيل خدمات ركاب في الأسبوع المقبل، إلى الوجهات التالية: فرانكفورت (25، 27، 29 إبريل/ نيسان)، جاكرتا (26 إبريل)، جوهانسبرج (25 إبريل)، لاجوس (26 إبريل)، لندن هيثرو (23، 24، 28، 30 إبريل)، مدريد (29 إبريل)، مانيلا (24، 28، 30 إبريل)، وتونس (30 إبريل). وسوف تسهل هذه الرحلات سفر الزوار، والمقيمين الراغبين في العودة إلى بلدانهم.

ويتعين على الراغبين في السفر إلى كل من جوهانسبرج، ولاجوس، وتونس، الاتصال بالممثليات الدبلوماسية لبلدانهم في دولة الإمارات. أما المسافرون إلى الوجهات الأخرى، فيمكنهم الحجز مباشرة عبر الموقع الشبكي واختيار «اتجاه واحد»، أو عن طريق وكلاء السفر.

وسوف يسمح فقط لمواطني دولة الوجهة وأولئك الذين يستوفون شروط الدخول، بالصعود إلى الطائرة، حيث يتعين عليهم تلبية متطلبات وشروط الدخول إلى الدولة التي يسافرون إليها. كما يتعيّن على جميع المسافرين اتباع جميع إجراءات الصحة والسلامة المعتمدة من قبل السلطات في دولة الإمارات، ودولة الوجهة المقصودة.

وعلى غرار الرحلات التي سيّرتها طيران الإمارات حتى الآن لإعادة مواطني زوار مختلف الدول، فإن الناقلة تطبق برنامجاً معدلاً للخدمة على الرحلات، التزاماً بقواعد الصحة والسلامة، فلن يتوفر على الطائرات أي مطبوعات. وبينما يستمر تقديم الأطعمة والمشروبات للركاب، فسوف تحرص طيران الإمارات على تجنب التلامس بين أفراد الأطقم والركاب أثناء الخدمة، من خلال إجراءات معدلة لتعبئة وتغليف الوجبات، وتقديم المشروبات في عبواتها الأصلية. وسوف يتم، مؤقتاً، وقف خدمة السيارة مع سائق، وكذلك إغلاق الصالات الخاصة في المطار ويتعين على الركاب الالتزام بإرشادات التباعد الاجتماعي، ووضع أقنعتهم وقفازاتهم الخاصة طوال الرحلة، ابتداءً من مرحلة عمل إجراءات السفر على الكاونترات في المطار، كما ينبغي عليهم الوصول إلى المبنى 3 لإنهاء الإجراءات قبل ثلاث ساعات من مواعيد إقلاع رحلاتهم. وتخضع جميع طائرات الإمارات لعمليات تنظيف وتعقيم مكثفة عند عودتها إلى دبي، بعد كل رحلة.