شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة تجار السيارات: قرار السماح بترخيص المركبات الجديدة سيعيد الحياة للقطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات إن قرارات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بالسماح بترخيص المركبات الجديدة سيعيد الحياة مرة أخرى لقطاع السيارات بالكامل بعد توقفها خلال الفترة الماضية، وعدم إقبال الكثير من المواطنين على الشراء لعدم وجود تراخيص ووقف المرور بالكامل والذى أدى إلى عزوف المواطنين على الشراء .

وأضاف أبو المجد فى تصريح خاص ل الخليج 365 ، أن فك الحظر يومى الجمعة والسبت والسماح لمعارض السيارات للعمل سيساهم فى فك ركود الأسواق، والإقبال على الشراء خلال الفترة المقبلة، موضحا أن أسعار السيارات مستقرة خلال المرحلة الحالية ولا يوجد أى ارتفاعات فى الاسعار نتيجة الأزمة الحالية من انتشار فيروس كورونا وعدم الاقبال على الشراء من المواطنين ووضع أولويات فى احتياجاتهم من الغذاء والدواء قبل أى سلع أخرى.

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وتابع ، أبو المجد أن التخوف من ارتفاع الاسعار الفترة المقبلة، حيث أن التوقف عن الشراء وزيادة المعروض فى السوق سيؤدى إلى كثافة فى الاقبال عند فك الحظر وانتهاء أزمة كورونا خلال الشهور المقبلة، وهو ما يرجح زيادة فى الاسعار بسبب الاقبال الكبير على الشراء من المواطنين الذين توقفوا عن الشراء منذ أشهر ماضية.

من الجدير بالذكر، أن مجلس الوزراء أعلن اليوم إجراءات جديدة لبدء تطبيقها خلال شهر رمضان وأهمها بدء حظر التجوال من التاسعة مساء للمواطنين ، وفك الحظر للمحال التجارية يومى الجمعة والسبت والاغلاق فى الخامسة مساء بالإضافة إلى السماح للمركبات الجديدة بالترخيص فى الإدارات المرورية التابعة لها.

وكانت أسعار السيارات انخفضت نسبيا على مدار الفترة الماضية بسبب التراجع التدريجي لاسعار الدولار وارتفاع قيمة الجنية والتى انخفضت ليكسر حاجز ال ١٦ جنية ويبلغ نحو 15.40 جنية وفقا الاسعار اليومية للبنك المركزى التى يتم الإعلان عنها يوميا.