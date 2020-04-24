شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة الكيماوية: 350 مليون جنيه استثمارات جديدة لاستغلال الملاحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المحاسب عماد الدين مصطفى ، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، أن الشركة تعطي أهمية كبيرة للاستفادة من ثروات الملاحات التابعة للشركات التابعة، سواء النصر للملاحات ،أو المكس للملاحات .

وأضاف عماد الدين مصطفى ل" الخليج 365 " أن البداية ستكون بملاحة المكس التابعة لشركة المكس بمحافظة الاسكندرية ،بحيث يتم استثمار الملاحة ، لافتا انه سبق بالفعل توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة المكس للملاحات وشركة دلتا ( MSA ) للكيماويات الوسيطة، لإنشاء مجمع صناعى وطنى لإنتاج الأملاح الكيميائية الصناعية والدوائية والغذائية، حيث تم تشكيل لجنة فنية وهندسية من جميع الأطراف للإسراع بالخطوات التنفيذية لإنشاء المجمع الصناعي والذى تصل تكلفته لنحو 350 مليون دولار، لاستخراج كافة المعادن وهو سيكون المشروع الأول من نوعه فى مصر .

وقال عماد الدين مصطفى إن المشروع بعد انجازه يمكن دراسة تعميمه لاستغلال المحلول المر في الملاحات ولا سيما ، انه تم تجديد عقد ملاحة المكس مع محافظة الاسكندرية لمدة 15 سنة وتنتهى في 2030، مع استمرار التفاوض مع محافظة بورسعيد حول ملاحة بور فؤاد لكى تستعيدها الشركة خاصة ان شركة المكس حصلت على العديد من الأحكام القضائية لصالحها .

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وحول التطوير الذى شهدته ملاحات المكس أوضح انه تم احلال وتجديد خطوط طرد الطلمبات الرئيسية بملاحة المكس ،علاوة على حفر 6 آبار إنتاجية جديدة بعمق 125 مترا بجانب الآبار الموجودة لتغذية الأحواض بكمية مياة تقدر ب 15 مليون متر سنويا.

و أشار إنه تم ازالة كافة التعديات على الملاحة ، وعمل منظومة امنية ومراقبة بالكاميرات للملاحة بمساحة 25 كيلو بجانب الاتفاق على استغلال المحلول المر مع الهيئة العربية للتصنيع .