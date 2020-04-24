شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفضة تنهي التعاملات على ارتفاع طفيف عقب مكاسب قوية في الجلسة السابقة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات الخميس على نحو طفيف وسط صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية مما أثر وضغط على السلع والمعادن.



وأعلن مجلس النواب الأمريكي الموافقة على حزمة برنامج تمويلي لدعم المشروعات الصغيرة والمستشفيات ببقيمة 484 مليار دولار من بينها 320 مليار دولار للشركات الصغيرة وحدها في مواجهة فيروس "كورونا" وعدم تضررها بالشكل الذي يضطرها لتسريح العمالة.

Advertisements



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:19 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 100.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 100.6 نقطة وأقل مستوى عند 100.04 نقطة.



وعاد التفاؤل للأسواق العالمية بعد تعافي أسعار النفط من الخسائر الفادحة والانهيار التاريخي الذي تعرضت له في وقت سابق هذا الأسبوع.



وفي ختام الجلسة، ارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم مايو/أيار بنسبة 0.1% أو ما يعادل 2.2 سنت وأغلقت عند 15.357 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر عند 15.39 دولار في حين سجل أقل سعر عند 15.36 دولار.