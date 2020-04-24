الاقتصاد

أسعار الفضة تنهي التعاملات على ارتفاع طفيف عقب مكاسب قوية في الجلسة السابقة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفضة تنهي التعاملات على ارتفاع طفيف عقب مكاسب قوية في الجلسة السابقة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات الخميس على نحو طفيف وسط صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية مما أثر وضغط على السلع والمعادن.


وأعلن مجلس النواب الأمريكي الموافقة على حزمة برنامج تمويلي لدعم المشروعات الصغيرة والمستشفيات ببقيمة 484 مليار دولار من بينها 320 مليار دولار للشركات الصغيرة وحدها في مواجهة فيروس "" وعدم تضررها بالشكل الذي يضطرها لتسريح العمالة.

Advertisements


وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:19 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 100.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 100.6 نقطة وأقل مستوى عند 100.04 نقطة.


وعاد التفاؤل للأسواق العالمية بعد تعافي أسعار النفط من الخسائر الفادحة والانهيار التاريخي الذي تعرضت له في وقت سابق هذا الأسبوع.


وفي ختام الجلسة، ارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم مايو/أيار بنسبة 0.1% أو ما يعادل 2.2 سنت وأغلقت عند 15.357 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر عند 15.39 دولار في حين سجل أقل سعر عند 15.36 دولار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسعار الفضة تنهي التعاملات على ارتفاع طفيف عقب مكاسب قوية في الجلسة السابقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا