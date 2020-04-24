الاقتصاد

استقرار الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي على نحو إيجابي

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات الخميس على نحو إيجابي مع استمرار متابعة الأسواق العالمية لتطورات فيروس "".


ولا تزال التوقعات تشير إلى حد كبير لركود  اقتصادي عميق على مستوى العالم، وربما تكون الولايات المتحدة ودول أوروبية من بين الأكثر تضررا بهذا الركود.


ويواصل عدد الإصابات والوفيات بالفيروس التاجي الارتفاع في المملكة المتحدة وسط جهود مكثفة للسيطرة على المرض.

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وكان وزير الصحة البريطاني قد أكد على أن خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي "بريكست" في الحادي والثلاثين من يناير/كانون الثاني لم يؤثر سلبيا في قدرتها على مواجهة فيروس "كورونا".


وأضاف بأن بريطانيا تمتلك ما يكفي من أطقم الرعاية الصحية اللازمة لمواجهة الفيروس، وهذا على عكس شائعات ألمحت إلى نقص عدد الأطبااء والتمريض بسبب "بريكست".


وعلى صعيد التعاملات، استقر الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 22:23 بتوقيت جرينتش عند 1.2351، وسجل أعلى سعر عند 1.2361 وأقل سعر عند 1.2336.

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