شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد.. "الإسكان" تعلن التصالح على أولى مخالفات البناء بالشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الأخبار الاقتصادية اليوم الخميس، عدد من الأحداث الهامة سواء على المستوى المحلى أو الدولى، لعل أبرزها قرار وزارة الإسكان، بالتصالح مع أولى مخالفات البناء ، وكذلك تعقيب وزيرة التجارة والصناعة على الموافقة على قانون تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالأغلبية ، وتصريح وزيرة التخطيط وزيرة التخطيط: منظومة التحول الرقمى ساهمت كثيرًا فى مجابهة أزمة فيروس كورونا

الإسكان: التصالح على أولى مخالفات البناء تنفيذا للقانون فى مدينة الشيخ زايد

قال المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، بأنه تم خلال هذا الأسبوع التصالح على أولى مخالفات البناء في مدينة الشيخ زايد، وذلك فى إطار تنفيذ قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.



د. عاصم الجزار

استقبال 196سفينة وتداول 248 ألف حاوية بشركة الإسكندرية خلال 3 أشهر

تم تداول نحو 248.90 ألف حاوية بشركة الاسكندرية لتداول الحاويات، التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى خلال الفترة من أول يناير 2020 حتى نهاية مارس 2020 .

وذكرت شركة الأسكندرية لتداول الحاويات التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أنه خلال نفس الفترة تم استقبال 196 سفينة حاويات منها 63 فى شهر يناير بعدد 71354 حاوية، واستقبال 63 سفينة فى شهر فبراير بعدد 68060 حاوية، بالإضافة إلى استقبال 70 سفينة خلال شهر مارس الماضى بعدد 87876 حاوية.

بشائر رمضان.. البورصة المصرية تربح 11مليار جنيه.. ومؤشرها الرئيسى يرتفع 3.26%

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، آخر جلسات قبل شهر رمضان الكريم، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 11.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 555.389 مليار جنيه.



البورصة المصرية

الموافقة على قانون تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالأغلبية خطوة هامة

أشادت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بالمجهود الكبير الذي قام به مجلس النواب خاصة أعضاء لجنة المشروعات الصغيرة في مناقشة ودراسة قانون (تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر) والذي تم الموافقة عليه بالأغلبية.



نيفين جامع

وزيرة التخطيط: منظومة التحول الرقمى ساهمت كثيرًا فى مجابهة أزمة فيروس كورونا

أعلن المعهد القومي للإدارة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن بدء العمل التجريبي بمنصة التعليم الرقمي للحكومة المصرية، وذلك لمواكبة الظروف الحالية، ومساندة جهود الدولة المصرية في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث جرى تجهيز المنصة بالتعاون مع مؤسسة (IBDL) وجامعة ولاية ميزوري بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك خلال شهر واحد.

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هالة السعيد

صور.. رئيس هيئة الاستثمار يتفقد مركز خدمات المستثمرين بأكتوبر

تفقد المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مركز خدمات المستثمرين بالسادس من أكتوبر، للوقوف على أخر المستجدات وذلك في إطار متابعة حالة سير دولاب العمل بالمركز، وما تم اتخاذه به من اجراءات احترازية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد حفاظًا على صحة وسلامة العاملين بالمركز والجمهور المتردد عليه.



المستشار محمد عبد الوهاب

وزير الإسكان: أجهزة 4 مدن جديدة تتلقى طلبات تراخيص البناء عبر البريد الالكترونى

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أن أجهزة مدن (بنى سويف الجديدة - النوبارية الجديدة - المنيا الجديدة - العبور الجديدة)، ستتلقى طلبات المواطنين بشأن تراخيص البناء عبر البريد الالكتروني المخصص لكل مدينة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وحرصا من أجهزة المدن الجديدة على استمرار المعاملات الخاصة باستخراج تراخيص البناء وسلامة المواطنين.

المواد البترولية: 200 ألف زيادة فى إنتاج اسطوانات البوتاجاز يوميا

قال حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية فى الاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك وفرة فى الكميات المطروحة من اسطوانات البوتاجاز(الأنابيب) مع دخول شهر رمضان الكريم وارتفاع معدلات الاستهلاك مقارنة بباقى العام، موضحا أن هناك ارتفاع فى حجم الإنتاج اليومى من الاسطوانات ليبلغ نحو مليون و100 ألف اسطوانة يوميا لسد احتياجات المواطنين خاصة مع وجود حظر التجوال وزيادة الاستهلاك مع الجلوس فى المنازل.

جهاز الإحصاء: أكثر من 3 ملايين منشأة إجمالى المشروعات المتوسطة والصغيرة فى مصر

قدر التعداد الاقتصادي الخامس 2017/2018 الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهي الصغر بنحو 3 ملايين و653 منشأة، ويعمل في هذا القطاع 9.7 ملايين مشتغل.

انخفاض سعر برميل النفط الكويتي 2.86 دولار ليسجل 11.86 دولار للبرميل

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، انخفاض سعر برميل النفط الكويتي دولار2.86 ليبلغ 11.86دولار للبرميل في تداولات أمس مقابل دولار 14.72للبرميل في تداولات يوم أمس الأول وذلك وفقا لوكالة كونا.

واليوم سجل خام برنت 21.36 دولار للبرميل مرتفعا بمقدار 99 سنتا، أو ما يعادل 15 %،وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 98 سنتا، أو ما يعادل أكثر من 7%، مسجلة 14.76 دولار للبرميل .