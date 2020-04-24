شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الأبيض: سوق السيارات غير متضح المعالم في ظل توقف التصنيع و توقف البيع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ايمن الأبيض عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية بالجيزة، واحد موزعي السيارات، أن سوق السيارات متوقف تمام منذ 16 مارس الماضي وذلك عقب قرار الحكومة بغلق وحدات المرور وتاجيل التراخيص، مشيرا إلى أن المبيعات تراجعت لأكثر من 85٪ خلال فترة وقف التراخيص.
وأشار الأبيض في تصريحات لليوم السابع إلى أن حركة السيارات متوقفة في العالم كله ولذلك ليس هناك محدد رئيسي يمكن تحديد معه الأسعار المستقبلية للسيارات بعد انتهاء أزمة كورونا وذلك لان هناك العديد من مصانع السيارات توقفت تماما عن العمل سواء في الصين وكوريا وايضا في إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وفي أمريكا أيضا وبالتالي لايوجد إنتاج لهذه المصانع، وأصبح الأمر بالنسبة للموزع هو إعداد السيارات التي تعاقد عليها قبل فترة أزمة كورونا وبالتالي فإن المعروض بالسوق قليل مقارنة بالفترات السابقة وايضا الإقبال ضعيف ولذلك ليس هناك من يستطيع تحديد مستقبل أسواق السيارات بعد كورونا.
وطالب الأبيض بضرورة إيجاد آلية مناسبة لاتاحة الفرصة لتراخيص السيارات الجديدة فقط مع استمرار ارجاء تراخيص السيارات المستعملة حيث أن عدد السيارات الجديدة لن يمثل ضغط على وحدات المرور ولن يكون هناك تكدس داخل اي وحدة خاصة مع زيادة فرص التعامل الرقمي فيمكن لصاحب السيارة إنهاء الإجراءات المالية من خلال الانترنت بينما يتبقى له الفحص وهو الذي يحتاج لتواجد السيارة داخل الوحدة فقط بينما باقي الإجراءات يمكن انهائها من خلال خدمات الدفع الإلكتروني.
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