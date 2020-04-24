شكرا لقرائتكم خبر عن محلات بيع الذهب تفتح أبوابها طوال أيام الأسبوع من 10 صباحا إلي 5 مساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الشعبه العامة لتجاره المصوغات و المجوهرات، إعادة العمل لمحلات بيع الذهب والمجوهرات ليومي الجمعة والسبت، تطبيقا لقرار مجلس الوزراء بإعادة فتح المحلات خلال اليومين، مع استمرار الاجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب، أن العمل في محلات المجوهرات يبدأ من الساعه 10 صباحا إلي الساعه 5 مساءا، و الأجازه الأسبوعيه يوم الأحد في أغلب الأسواق بمحافظات مصر.

وكانت محلات بيع المجوهرات والذهب تتوقف عن العمل لمدة 3 ايام وهي الجمعة والسبت تطبيقا لقرار مجلس الوزراء،اضافة إلي يوم الاجازه الاسبوعية لسوق الصاغة وهو يوم الأحد، لتعمل المحلات لمدة 4 أيام فقط منذ بداية قرارات الحكومة لمواجهة فيروس كورونا.

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والقرار الجديد للشعبة العامة للذهب، فإن محلات بيع المجوهرات والذهب ستفتح أبوابها أمام الجمهور طوال أيام الأسبوع فيما عدا يوم الأحد وهو الاجازه الرسمية لسوق الصاغة.

وارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر، بقيمة 5 جنيهات، ليواصل المعدن النفيس صعوده لليوم الثالث على التوالي، ليسجل عيار 21 ما قيمته 750 جنيها للجرام دون مصنعية، بعد صعود الذهب أمس قرابة 14 جنيها للجرام في ظل ارتفاع كبير للذهب عالميا.

وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية، إن المعدن النفيس شهد ارتفاعا بنسبة 0.68% فى تعاملات اليوم، بفضل زيادة الطلب على المعادن الثمينة، نتيجة استمرار الضبابية التي تحيط بالاقتصاد العالمي، بسبب جائحة كورونا.