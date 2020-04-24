شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 23 - 4 -2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 23 -4 -2020.





إيقاف تداول 42 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الخميس، إيقاف تداول أسهم 42 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5%.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهم بلتون المالية القابضة، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، القناة للتوكيلات الملاحية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى، مينا للاستثمار السياحى والعقارى، العربية لحليج الأقطان، التعمير والاستشارات الهندسية، مصر لصناعة الكيماويات، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى-نيوداب، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، المصرية لتطوير صناعة البناء-ليفت سلاب، الشمس للإسكان والتعمير.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ رمكو لإنشاء القرى السياحية، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، العربية للمحابس، سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى، اودن للاستثمارات المالية، مجموعة جى.أم.سى للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، ارابيا اتفستمنتس هولدنج، القلعة للاستشارات المالية، جنوب الوادى للأسمنت، المتحدة للإسكان والتعمير، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى.

وتم إيقاف تداول أسهم حديد عز، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، العامة لصناعة الورق-راكتا، دايس للملابس الجاهزة، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، جى بى اوتو، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، الأهلى للتنمية والاستثمار، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، آسيك للتعدين-اسكوم. البورصة تربح 11.2 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، آخر جلسات قبل شهر رمضان الكريم، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 11.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 555.389 مليار جنيه. البورصة تربح 11.2 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، آخر جلسات قبل شهر رمضان الكريم، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 11.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 555.389 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 400.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 37.5 ألف عملية لعدد 176 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 68.83% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 22.61%، والعرب على 8.56% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 37.08% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.91%.

ومال صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 2.7 مليون جنيه، 3.9 مليون جنيه، 108.2 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 26.7 مليون جنيه، 47.4 مليون جنيه، 40.7 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 3.26% ليغلق عند مستوى 10120 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 3.59% ليغلق عند مستوى 1539 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.98% ليغلق عند مستوى 11786 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 3.17% ليغلق عند مستوى 3841 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.47% ليغلق عند مستوى 1146 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 2.06% ليغلق عند مستوى 1095 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.30% ليغلق عند مستوى 710 نقطة.

وصعدت أسهم 129 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 18 شركة، ولم تتغير مستويات 29 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- دايس للملابس الجاهزة بسعر إغلاق 1.756 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.85%

- يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك بسعر إغلاق 2.125 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.05%

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- بلتون المالية القابضة بسعر إغلاق 1.598 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.98%

- المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بسعر إغلاق 0.807 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.80%

- الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول بسعر إغلاق 1.933 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.46%



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- بنك البركة مصر بسعر إغلاق 8.800 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.66%

- جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 4.440 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.53%

- المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو بسعر إغلاق 51.120 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.37%

- مصر للفنادق بسعر إغلاق 9.540 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.89%

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 3.160 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.66%