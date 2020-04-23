شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يسجل أعلى إغلاق منذ متتصف أبريل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس للجلسة الثانية على التوالي إلى أعلى مستوى منذ منتصف أبريل/نيسان الجاري، وذلك رغم صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وسوف يصوت مجلس النواب الأمريكي في وقت لاحق اليوم على مشروع قانون برصد حزمة قدرها 320 مليار دولار لصالح الشركات الصغيرة على أن يتم التوقيع عليه من جانب الرئيس "دونالد ترامب" بعد ذلك.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:11 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 100.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 100.6 نقطة وأقل مستوى عند 100.04 نقطة.



وفي ختام الجلسة، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.4% أو ما يعادل 7.1 دولار إلى 1745.4 دولار للأوقية، وهو مستوى الإغلاق الأعلى منذ الرابع عشر من أبريل/نيسان الجاري، وحقق المعدن النففيس أعلى سعر اليوم عند 1764.2 دولار وأقل سعر عند 1730.6 دولار.