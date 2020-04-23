شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف للدولار مع ترقب تصويت مجلس النواب الأمريكي على حزمة تحفيز جديدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس في ظل ترقب جلسة تصويت مجلس النواب الأمريكي على حزمة تحفيز مالي جديدة.



وفي وقت لاحق اليوم، سيصوت مجلس النواب الأمريكي على برنامج تمويل بقيمة 484 مليار دولار من بينها 320 مليار دولار للشركات الصغيرة في الولايات المتحدة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.



ومن المنتظر توقيع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على مشروع قانون دعم الشركات الصغيرة بعد التصويت ليدخل حيز التنفيذ بشكل سريع.

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هذا، وقد تجاوز عدد المصابين بفيروس "كورونا" في الولايات المتحدة حاجز 850 ألف فيما توفي أكثر من 45 ألف شخص بالمرض.



وأظهرت بيانات حكومية اليوم ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأولية في أمريكا الأسبوع الماضي بنحو 4.427 مليون طلب مقارنة بتوقعات بإضافة 4.350 مليون طلب.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 100.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 100.6 نقطة وأقل مستوى عند 100.04 نقطة.