الاقتصاد

النفط يقلص مكاسبه لكنه يواصل التعافي من انهياره التاريخي

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس مستفيدة من الجهود المتواصلة لدرء التداعيات الناجمة عن فيروس ""، وقلص الخام مكاسبه بسبب صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وإن كان بشكل طفيف.


وكانت إدارة معلومات الطاقة قد كشفت الأربعاء عن ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة بحوالي 15 مليون برميل في الأسبوع الماضي.


ومن جانبه، صرح وزير الطاقة الروسي "ألكساندر نوفاك" بانه لا داعي للهلع بشان الهبوط التاريخي الأخير لأسعار النفط مشيرا إلى أن السوق سيتلقى دعما عند دخول اتفاق "أوبك+" حيز التنفيذ.

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وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:49 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 100.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 100.6 نقطة وأقل مستوى عند 100.04 نقطة.


وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سعر "ويست تكساس" بنسبة 19.7% وأغلق عند 16.50 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 18.2 دولار وأقل سعر عند 13.3 دولار.


وصعد "برنت" بنسبة 5.7% إلى 21.5 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 23.2 دولار وأقل سعر عند 20.07 دولار.

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