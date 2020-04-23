شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يواصل مكاسبه مع عودة التفاؤل في الأسواق العالمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي خلال تعاملات اليوم الخميس مع عودة التفاؤل في الأسواق العالمية بشأن الطلب على السلع والمعادن عند انحسار أزمة فيروس "كوروونا".



ومن جانبه، خفض البنك الدولي توقعاته لمتوسط أسعار النفط في العام الجاري بنسبة 43% إلى 35 دولارا للبرميل مقارنة بمتوسط أسعار عام 2019.

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هذا، وخفض البنك أيضا توقعاته لأسعار المعادن في الأسواق بنسبة 13% هذا العام، لككن الهيئة المالية الدولية توقعت ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 15%.



وفي سياق آخر، كشفت بيانات حكومية في أستراليا عن انكماش مؤشر نشاط الصناعات التحويلية إلى 45.6 نقطة في أبريل/نيسان الجاري من 49.7 نقطة في مارس/آذار، فيما انكمش مؤشر مديري المشتريات الخدمي الأسترالي إلى 19.6 نقطة من 38.5 نقطة في القراءة السابقة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:32 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 0.6477، وسجل أعلى سعر عند 0.6405 في حين سجل أقل سعر عند 0.6283.