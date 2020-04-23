مواعيد مترو الأنفاق بعد تعديل توقيت الحظر في شهر رمضان

أعلنت الشركة القومية لتشغيل مترو الأنفاق جدول مواعيد آخر قطارات الخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق، بعد تعديل توقيت الخظر خلال شهر رمضان المبارك اعتبارًا من غدا الجمعة أول أيام رمضان.

وأكد أحمد عبد الهادى المتحدث الرسمى باسم شركة المترو، أن مواعيد التشغيل فى رمضان للخطوط الثلاثة ستبدأ من السادسة صباحا حتى بداية ساعات حظر التجوال المحددة وهى التاسعة بعد تعديل مواعيد الحظر، لافتا إلى أن الشركة ملتزمة بأى تعليمات تصدر من مجلس الوزراء بخصوص ساعات حظر التجوال.

وأعلنت الشركة أن يكون آخر قطارات خط حلوان 8 و 15 دقيقة، وآخر قطار من محطة المرج الساعة 8 ونصف، وآخر قطار من محطة شبرا الخيمة سيكون فى 8 و35 دقيقة، وآخر قطار من محطة المنيب 8 و 35 دقيقة، وآخر قطار من محطة نادى الشمس الساعة 8 و 15 دقيقة، وآخر قطار من محطة العتبة 8 و 45 دقيقة.

وأضاف المتحدث باسم شركة المترو لليوم السابع أنه تم الانتهاء من كافة استعدادات شهر رمضان والتجهيز بقطارات إضافية يتم الدفع بها فى فترات تشغيل الذروة لسحب أى كثافات ركاب، مع استمرار أعمال تعقيم وتطهير المحطات والقطارات.