شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الخميس 23-4-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 23-4-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، آخر جلسات قبل شهر رمضان الكريم، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 11.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 555.389 مليار جنيه.

إيقاف تداول 42 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الخميس، إيقاف تداول أسهم 42 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5%. إيقاف تداول 42 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الخميس، إيقاف تداول أسهم 42 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5%.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهم بلتون المالية القابضة، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، القناة للتوكيلات الملاحية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى، مينا للاستثمار السياحى والعقارى، العربية لحليج الأقطان، التعمير والاستشارات الهندسية، مصر لصناعة الكيماويات، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى-نيوداب، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، المصرية لتطوير صناعة البناء-ليفت سلاب، الشمس للإسكان والتعمير.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ رمكو لإنشاء القرى السياحية، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، العربية للمحابس، سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى، اودن للاستثمارات المالية، مجموعة جى.أم.سى للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، ارابيا اتفستمنتس هولدنج، القلعة للاستشارات المالية، جنوب الوادى للأسمنت، المتحدة للإسكان والتعمير، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى.

وتم إيقاف تداول أسهم حديد عز، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، العامة لصناعة الورق-راكتا، دايس للملابس الجاهزة، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، جى بى اوتو، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، الأهلى للتنمية والاستثمار، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، آسيك للتعدين-اسكوم. البورصة تخسر 4 مليارات جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، آخر جلسات قبل شهر رمضان الكريم، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 11.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 555.389 مليار جنيه. البورصة تخسر 4 مليارات جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، آخر جلسات قبل شهر رمضان الكريم، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 11.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 555.389 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 400.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 37.5 ألف عملية لعدد 176 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 68.83% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 22.61%، والعرب على 8.56% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 37.08% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.91%.

ومال صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 2.7 مليون جنيه، 3.9 مليون جنيه، 108.2 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 26.7 مليون جنيه، 47.4 مليون جنيه، 40.7 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 3.26% ليغلق عند مستوى 10120 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 3.59% ليغلق عند مستوى 1539 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.98% ليغلق عند مستوى 11786 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 3.17% ليغلق عند مستوى 3841 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.47% ليغلق عند مستوى 1146 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 2.06% ليغلق عند مستوى 1095 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.30% ليغلق عند مستوى 710 نقطة.

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وصعدت أسهم 129 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 18 شركة، ولم تتغير مستويات 29 شركة.





مواعيد التداولقررت إدارة البورصة المصرية، استمرار العمل بذات المواعيد المقررة حالياً خلال شهر رمضان عام 2020، وبذلك تكون مواعيد جلسة التداول خلال شهر رمضان عام 2020 كما يلى:- مواعيد التداولقررت إدارة البورصة المصرية، استمرار العمل بذات المواعيد المقررة حالياً خلال شهر رمضان عام 2020، وبذلك تكون مواعيد جلسة التداول خلال شهر رمضان عام 2020 كما يلى:-

المصرية للمشروعات السياحيةأعلنت شركة أمريكانا القابضة للمطاعم المصرية، عن تعيين مستشار مالى مستقل جديد لتقييم سهم الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية، لشراء نسبة 9.7% والمكملة لنسبة 100% من أسهم رأس المال الشركة المصرية، عملا بالمادة 337 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال على أن يتم تقديم دراسة القيمة العادلة خلال 45 يوم عمل، ما لم توافق هيئة الرقابة المالية على مد المدة للأسباب التي تراها عند الطلب.

- تكون مواعيد جلسة التداول اليومي بالبورصة للسوق الرئيسي وكذلك سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 1.30 ظهراً، وتسبقها الجلسة الاستكشافية من الساعة 9.30 صباحاً.

- تكون مواعيد تسجيل الأوامر في سوق الصفقات ذات الحجم الكبير من الساعة 9.15 صباحاً إلى الساعة 9.30 صباحاً وتسجيل الأوامر المقابلة من الساعة 9.30 صباحاً حتى 9.45 صباحاً.

- تكون مواعيد تقسيم الحسابات المجمعة من الساعة 1.30 ظهراً إلى الساعة 2 ظهراً.

- تكون مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الاوامر خارج المقصورة) يومي الاثنين و الاربعاء فقط من كل اسبوع من الساعة 11.30 صباحاً إلى الساعة12 ظهراً.

- تكون مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الصفقات خارج المقصورة) من الساعة 9.30 صباحاً إلى الساعة 1.30 ظهراً.

- تكون مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة والمحفوظة مركزياً (خارج المقصورة) من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 11.30 صباحاً.