شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: ارتفاع رصيد شهادات الإيداع الدولية لإيديتا و"CIB" وحديد عز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى، حول أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى، عن استنفاد شركتى أوراسكوم للاستثمار القابضة، وليسيكو مصر لسقف التحويل المتاح لإصدار شهادات، وتراجع رصيد شهادات الإيداع الدولية شركة عامر جروب إلى 231.967 مليون شهادة، فيما ارتفع رصيد شهادات الإيداع إيديتا للصناعات الغذائية إلى 80.443 مليون شهادة، البنك التجارى الدولى- مصر إلى 67.083 مليون شهادة، حديد عز إلى 116.875 مليون شهادة.

بينما استقر رصيد شهادات إيداع شركات مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 462.267 مليون شهادة، بالم هيلز للتعمير عند 697.542 مليون شهادة، الإسكندرية للزيوت المعدنية عند 306.030 مليون شهادة، جى بى أوتو عند 275.622 مليون شهادة، المجموعة المالية هيرميس عند 181.512 مليون شهادة، المصرية للاتصالات عند 168.625 مليون شهادة.

كما استقر رصيد شهادات إيداع شركات نعيم القابضة عند 84.195 مليون شهادة، السويس للأسمنت عند 32.154 مليون شهادة، البويات والصناعات الكيماوية - باكين عند 3.523 مليون شهادة، الصناعات الغذائية العربية – دومتى عند 61.248 مليون شهادة.

Advertisements

وأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، آخر جلسات قبل شهر رمضان الكريم، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 11.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 555.389 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 400.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 37.5 ألف عملية لعدد 176 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 68.83% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 22.61%، والعرب على 8.56% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 37.08% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.91%.