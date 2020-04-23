شكرا لقرائتكم خبر عن بنك مصر يحقق أرباحا بـ17.3 مليار جنيه.. ومعدل نمو صافى أرباح 112% لتصل لـ8.6 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال بنك مصر تحقيق معدلات نمو لجميع قطاعات الأعمال فى العام المإلى 2018/2019، فقد ارتفع إجمإلى المركز المإلى إلى نحو 967 مليار جنيه فى 30/6/2019مقابل نحو 884 مليار جنيه فى 30/6/2018 وبمعدل نمو 9.4%.

كما شهدت ودائع العملاء نمواً بنحو 76.2 مليار جنيه لتصل إلى نحو 745.8 مليار جنيه 30 يونيو 2019 مقابل نحو 669.6 مليار جنيه فى 30 يونيو 2018 وبمعدل نمو 11.4%، لتبلغ الحصة السوقية لبنك مصر 18.7% من سوق الودائع المصرية، هذا وقد قفز إجمإلى الأرباح ليصل هذا العام إلى مبلغ 17.3 مليار جنيه قبل خصم الضرائب مقارنة بمبلغ 10.4 مليار جنيه فى العام السابق وبمعدل نمو يصل إلى نحو 67%، كما بلغ صافى الربح فى نهاية يونيو 2019 مبلغ 8.6 مليار جنيه بعد سداد مبلغ 8.7 مليار جنيه للضرائب.



محمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر

كما أظهرت النتائج المالية نمواً ملحوظاً فى جميع المجالات، حيث شهد هذا العام زيادة مضطردة فى حجم أعمال البنك، فقد ارتفع صافى القروض المباشرة للعملاء ليصل إلى 271.7 مليار جنيه مقابل نحو 221 مليار جنيه بزيادة بنحو 50.7 مليار جنيه بمعدل نمو يصل لنحو 23%، وقد بلغت نسبة القروض المتعثرة إلى اجمإلى القروض 2.08% فقط بنسبة تغطية 104.8%، وذلك نتيجة تسوية ملفات عدد كبير من العملاء وإبرام تســويات جديدة بمبلغ 3.7 مليار جم كما بلغت المتحصلات من عملاء الديون غير المنتظمة نحو 1.9 مليار جم، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة وانعكاساتها على الجهاز المصرفى ككل.

وبلغت قيمــة محفظة التجزئــة 32.4 مليار جنيه فى 30/6/2019 مقابل 22.9 مليار جنيه فى 6/2018 بزيادة قدرها 9.5 مليار جنيه عن العام السابق بمعدل نمو 41%، كما تخطى عدد البطاقات المصدرة 8.7 مليون بطاقة بنهاية ديسمبر 2019 تعمل أغلبها بنظام الشريحة الذكية Smart Chip ليصبح بنك مصر فى المركز الثانى فى عدد بطاقات الدفع الإلكترونية بين البنوك المصرية كما يصل عدد مواقع التجار المتعاقدين مع البنك عدد 19030 بنهاية ديسمبر 2019 موقع بجميع محافظات الجمهورية ووصل حجم معاملات التجار المتعاقدين مع البنك (آلات POS- نظام التجارة الإلكترونية E-Commerce) إلى ما يزيد عن 22.5 مليار جنيه سنوياً ويوفر البنك بتلك المواقع أحدث آلات الـ POS المتوافقة مع المعايير الدولية (PCI DSS) وذلك بإصدارها الأحدث 3.2.1 طبقاً لمتطلبات المنظمات الدولية.



رئيس مجلس إدارة بنك مصر

ويولى بنك مصر اهتماماً كبيراً بالشمول المإلى ويعمل من خلال عدة محأور تماشياً مع خطة البنك المركزى لتعزيز جهود الشمول المإلى من أهمها؛ التحول من المجتمع النقدى إلى المجتمع اللانقدى من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية وذلك تماشياً مع سياسات المجلس القومى للمدفوعات الالكترونية برئاسة رئيس الجمهورية، بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفى ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع بدلاً عنه. وفى سبيل ذلك وحرصاً على تلبية كافة رغبات العملاء فقد قام البنك بتقديم حلول مختلفة لميكنة المرتبات موجهة لشركات قطاع الأعمال العام والخاص عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل المرتبات (بطاقات مرتبات -حسابات مرتبات) حيث بلغ عدد الشركات المتعاقدة مع البنك 1320 شركة بعدد بطاقات 930 ألف بطاقة وكذلك 63.52 ألف حساب وذلك بنهاية ديسمبر 2019. وذلك بخلاف تقديم خدمة السداد الإلكترونى للضرائب والجمارك من خلال نحو 406 فرع منها عدد 401 فرع داخل جمهورية مصر العربية وعدد 5 فروع بالإمارات، ويحتل بنك مصر المركز الأول بين البنوك المقدمة لخدمة سداد الجمارك، هذا بالإضافة إلى وجود خدمة CPS للشركات مما يسمح للعملاء بدفع الضرائب، والرسوم الجمركية أو غيرها من الرسوم الحكومية من مكاتبهم إلكترونياً حيث تم تحصيل ما يزيد عن 28 مليار جنيه من خلال هذا النظام خلال العام المإلى الحإلى ، وكذلك محفظة بنك مصر "BM WALLET"، هذا كما قام بنك مصر بالدخول فى العديد من الشراكات بهدف اتاحة وسائل الدفع الالكترونية لأفراد المجتمع منها الشراكة مع فيزا واكسون موبيل وفورى وكذا البريد المصري.

وجدير بالذكر أن بنك مصر يحتفظ بالمركز الأول للعام الرابع عشر على التوإلى منذ بدء منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات فى 2005 وذلك بين البنوك المشاركة فى المنظومة بحصة سوقية بلغت 48% وبعدد بطاقات بلغ 2.6 مليون بطاقة تخص الجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك وعددها 1395 جهة، كما بلغت قيمة المرتبات لكلا القطاعين العام والخاص ما يزيد عن 87 مليار جنيه سنوياً يتم تحويلها عن طريق البنك.



قيادات بنك مصر

وفى إطار الشمول المإلى يحرص البنك على اتاحة ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ من خلال التوسع الجغرافي؛ لذا يعمل البنك على انتشار فروعه على مستوى الجمهورية ليصبح بنك مصر الأقرب لعملائه أينما وجدوا، وفى إطار ذلك فقد تم مؤخراً افتتاح عدد من ألفروع ليصبح بذلك بنك مصر صاحب أكبر شبكة فروع من خلال 694 فرعاً منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية هذا بخلاف تواجده العالمى والإقليمى فى الإمارات العربية المتحدة، لبنان، فرنسا، ألمانيا، الصين، روسيا، كوريا الجنوبية (سيول) وإيطاليا (ميلانو)، هذا ويستهدف البنك خلال ألفترة القادمة التواجد فى كلاً من المملكة العربية السعودية، كينيا (نيروبي) ،الصومال، جمهورية جيبوتى بالإضافة إلى بعض الدول الأفريقية الأخرى، هذا بجانب شبكة واسعة من المراسلين تغطى جميع بلدان العالم.

هذا ويمتلك البنك شبكة متطورة من آلات الصراف الآلى ATM تصل إلى نحو 2800 آلة مجهزة ومزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية تقدم خدمات السحب والإيداع، واستبدال العملات، وسداد ألفواتير، والتبرعات، وكذا خدمات التحويل النقدي، كما يقدم البنك خدمات أخرى مستحدثة، ويعد بنك مصر أول بنك يوفر خدمة السحب والإيداع لمحافظ الهاتف المحمول الإلكترونية من خلال شبكة ماكينات الصراف الآلى الخاصة به.

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وجدير بالذكر ان بنك مصر قام باتخإذ خطوات عدة نحو التحول الرقمى منها على سبيل المثال؛ تحديث وتطوير خدمة الإنترنت البنكى BM Online، بإتاحة باقة جديدة من الخدمات المصرفية التى يمكن للعملاء الحصول عليها من خلال خدمة الإنترنت البنكي، هذا كما أطلق البنك لعملائه الخدمات البنكية الإلكترونية عبر الهاتف المحمول من خلال تطبيق الموبايل البنكي، ويُعد البنك من أوائل البنوك المقدمة لخدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول من خلال تطبيق محفظة بنك مصر "BM Wallet" ،كما قام بنك مصر مؤخراً ولأول مرة فى مصر باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي؛ لتقديم خدمة Chat Bot"المساعد الآلي" من خلال موقعه الإلكترونى وذلك لخدمة العملاء على مدار الساعة.

كما يعد بنك مصر أول بنك يوفر تكنولوجيا الشراء من نقاط البيع والمواقع الإلكترونية برمز الاستجابة السريع QR Code لعملاء محافظ الهاتف المحمول. وكذلك قام البنك لأول مرة فى مصر بميكنة الحصول على تمويل المشروعات متناهية الصغر من بنك مصر لتقديم الخدمة فورياً.

كما يقوم بنك مصر بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال فروعه المنتشرة بجميع المحافظات وذلك بمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، وقد بلغت قيمة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 23.3 مليار جنيه فى يونيو2019 مقابل 10.6 مليار جنيه فى يونيو 2018 بزيادة قدرها 12.7 مليار جنيه وبمعدل نمو قدره 119.8% وبلغ عدد عملاء محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 121 ألف عميل فى يونيو 2019 مقابل نحو 85 ألف فى يونيو 2018 بزيادة قدرها نحو 35 ألف عميل وبمعدل نمو قدره 41%.

هذا ويحرص بنك مصر دائماً على تلبية الاحتياجات المختلفة لكافة شرائح المجتمع بما يسهم فى دفع عجلة التنمية وذلك بمحاربة البطالة والمساهمة فى تنمية المجتمع وعليه فقد اشترك بنك مصر مع وزارة التنمية المحلية فى برنامج "مشروعك" بهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة من خلال الشباك الوأحد بالوحدات المحلية المنتشرة على مستوى الجمهورية حيث تم اصدار قروض لعدد 78 ألف عميل بقيمة 6.4 مليار جنيه وذلك بدءاً من 26/03/2015 حتى 30/6/2019.

وبالنسبة إلى تمويل الشركات الكبرى يعد بنك مصر من أكبر البنوك الوطنية الرائدة فى تمويل كافة المشروعات بمختلف القطاعات فقد استطاع بنك مصر خلال ألفترة من 01 / 7 / 2018 وحتى 30 / 06 / 2019 من الآنتهاء من ترتيب وتمويل والمشاركة في (8) عمليات تمويلية بإجمإلى حجم تمويل يصل إلى 20.45 مليار جنيه بحصة تصل إلى10.1مليار جنيه وذلك فى العديد من القطاعات مثل (الاستثمار العقاري، مواد بناء، بترول وغاز، خدمات مالية ، مقأولات عامة ومتخصصة والتمويل العقارى ) .

ويوجد عمليات مستهدفة وتحت الدراسة وجارى الآنتهاء منها لما يقرب من (20) عملية تمويلية بإجمإلى حجم تمويل يصـــــل إلى 49.2 مليار جنيه، وتبلغ قيمة ضمان التغطيـــــة المتوقعة لبنك مصر فى تلك العمليات 16.7 مليار جنيه تقريبا فى عدة قطاعات مثل (الاستثمار العقاري، الغزل والنسيج، النقل البرى والمواصلات، البترول والغاز، الزراعى والحاصلات الزراعية، الأسمدة، البتروكيمأويات، الخدمات المالية، التعليم).

وجدير بالذكر أن لبنك مصر السبق فى مجال الصيرفة الاسلامية؛ لكونه أول بنك من بنوك القطاع العام ينشئ فروعاً خاصة بالمعاملات المصرفية الإسلامية (كنانة)، والتى بلغ عددها 44 فرعاً منتشرة فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، وقد ارتفع حجم المحفظة الائتمانية بقطاع الصيرفة الإسلامية إلى 8.7 مليار جنيه فى 6/2019 فى مجال التسهيلات المشتركة وائتمان الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتجزئة المصرفية تركز اغلبها فى قطاعات التشييد والبناء وشبكات الصرف الصحى وصناعة وتجارة الأغذية والمشروبات والتنمية العقارية والوساطة المالية والتأمين.

أما فيما يخص نشاط التجزئة المصرفية بقطاع الصيرفة الإسلامية فأنه يتم تقديم كافة الخدمات المصرفية الحديثة كإصدار كافة أنواع البطاقات بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المنتجات المستحدثة لخدمة عملاء فروع المعاملات الإسلامية (كنانة) منها منتجات المرابحة المتنوعة مثل مرابحة الحج والعمرة ومرابحة السلع المعمرة ومرابحة الرحلات السياحية ومرابحة السيارة ومرابحة التعليم لتمويل المصروفات والمستلزمات الدراسية. كما تم طرح خدمة التأمين البنكى التكافلى من خلال فروع المعاملات الإسلامية (كنانة) بالتعأون مع الشركة المصرية للتأمين التكافل.

وفى مجال الأسواق المالية والاستثمار يدير القطاع محفظة الاستثمارات المباشرة والتى تتنوع فى مختلف القطاعات بما فى ذلك السياحة، والخدمات، والتشييد، والإسكان، والزراعة، والغذاء، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها، حيث يمتلك البنك حصصاً فى 157 شركة، وخلال السنة المالية 2018/2019 نجح البنك فى المشاركة فى أنشطة الأسهم الخاصة والاستثمار المباشر باستثمار بمبلغ 4.4 مليار جنيه فى 13 شركة برأسمال إجمإلى حوإلى 8.9 مليار جنيه.

كما يحتل بنك مصر مكانة مرموقة فى أسواق الدين Debt Capital Markets عن طريق المحافظة على حصته السوقية حيث احتل موضع الريادة منذ عام 2014 إلى عام 2019 بحصة سوقية تجأوزت 40% من اجمإلى حجم السوق، حيث يقوم البنك من خلال استراتيجية متكاملة لقطاع الأسواق المالية والاستثمار بالتوسع فى نشاط إدارة وترتيب وترويج وضمان تغطية الاكتتاب فى أدوات الدخل الثابت المحلية للهيئات والشركات لاهم وأكبر العمليات الخاصة بإصدارات السندات للشركات وزيادة حجم محفظة ذات جودة لسندات الشركات سواء سندات التوريق وسندات الشركات والتى مكنت بنك مصر فى استمرار الحفاظ على أكبر حصة سوقية بالإضافة إلى ارتفاع العائد على تلك السندات، وقد بدأ بنك مصر منذ عام 2010 بالقيام بدور مرتب ومروج وضامن تغطية لعدد 32 اصدار بإجمإلى قيمة إصدارات تتجأوز 30 مليار جنيه؛ حيث تبلغ المحفظة حالياً حوإلى 5.5 مليار جم.

هذا وقد حصد بنك مصر العديد من الجوائز بمختلف قطاعات الأعمال تصل إلى 23 جائزة عن عام 2019، وذلك من العديد من المؤسسات الدولية تقديراً وتتويجاً لإنجازاته المحققة وجهوده المبذولة بمختلف قطاعات الاعمال، وتعد تلك الجوائز شهادة استحقاق لثقة عملاؤه التى تعد محور اهتمامه دائماً، حيث أنهم شركاء النجاح فى كافة الأعمال، ويسعى بنك مصر إلى تقديم كل ما هو جديد من خدمات ومنتجات بما يلبى احتياجات العملاء.